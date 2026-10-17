تقرير أمريكي: إيران تزود الحوثيين بمعلومات استخباراتية لشن هجمات على السعودية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران تساعد الحوثيين في حربهم ضد قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وضد الرياض.

وذلك من خلال توجيه الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلًا عن تدريب المقاتلين وتزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية وتقديم التوجيهات التكتيكية.

تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ



وأعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية أنه دمّر، الليلة الماضية، منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعتين للفصائل اليمنية في محافظة صعدة باليمن.



وفي السعودية، دوت الإنذارات، الليلة الماضية، في مدينتي خميس مشيط وأبها.



واستند التقرير إلى مصادر أُطلعت على المعلومات الاستخباراتية الواردة من السعودية واليمن.