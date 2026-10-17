وفرة البن لا تكبح الأسعار.. نقص المخزون يبقي فنجان القهوة تحت ضغط التقلبات

رغم توقعات بوفرة إمدادات البن عالميا خلال موسم 2026-2027، مدعومة بمحصول كبير محتمل في البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، لا تزال الأسعار تواجه ضغوطا متقلبة في ظل تراجع المخزونات المعتمدة لدى بورصة إنتركونتيننتال (ICE) إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة زيادة الإنتاج على تهدئة السوق وخفض تكلفة فنجان القهوة على المستهلكين.

وذكرت وكالة بلومبرج في تقرير لها، أن سوق بن الأرابيكا ـ Arabica Coffee هو أحد أشهر أنواع البن في العالم ـ يشهد تقلبات حادة خلال العام الجاري، مع تراجع المخزونات المعتمدة لدى البورصة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1999، وهو ما دفع الأسعار إلى الاقتراب من 3.5 دولار للرطل، رغم التوقعات بتحسن الإمدادات خلال الموسم المقبل.

في الوقت نفسه، يقول محللو الصناعة إن السبب الرئيس وراء استمرار ارتفاع الأسعار هو انخفاض مستوى مخزونات أرابيكا في بورصة إنتركونتيننتال، والتي يتم الاحتفاظ بنحو 70٪ منها في أنتويرب، بلجيكا.

في المقابل، قدر محلل في شركة تجارية كبرى للقهوة أن حوالي 150 ألف كيس من قهوة أرابيكا من إجمالي شحنات القهوة من البرازيل في شهر أغسطس الماضي هي فائضة عن احتياجات المحامص المتوسطة.

وترى بلومبرج أن هذه التطورات تعكس مفارقة في سوق البن، فزيادة الإنتاج العالمي لا تضمن بالضرورة تراجع الأسعار، ما لم تنعكس على الكميات المتاحة في المستودعات المعتمدة التي يعتمد عليها المتعاملون في تسليم العقود الآجلة.

ويعني استمرار نقص هذه المخزونات أن السوق قد تظل عرضة لتحركات سعرية حادة حتى مع توافر كميات أكبر من البن لدى المنتجين والتجار.

وبحسب التقرير، فإن استعادة الاستقرار تتطلب زيادة ملموسة في المخزونات المعتمدة، وهو ما يرتبط بمدى جدوى تسليم البن إلى البورصة مقارنة ببيعه في الأسواق الأخرى أو الاحتفاظ به في مستودعات خاصة.

وقالت جودي جانيس، رئيسة «جيه جانيس للاستشارات»، إن تسليم البن إلى البورصة كان خيارا مجديا عندما كانت العلاوة السعرية المرتبطة بالتسليم المبكر أعلى، لكن تغير المعطيات الاقتصادية قلص جاذبية تسليم كميات كبيرة.

وتؤدي المخزونات المعتمدة دورا مهما في سوق البن؛ إذ توفر كميات جاهزة للتسليم عند استحقاق العقود، وتساعد على امتصاص فائض المعروض عندما يتراجع الطلب من المشترين الآخرين، لكن انخفاضها يحد من قدرة السوق على مواجهة نقص الإمدادات، ويزيد حساسية الأسعار لأي تغير في تدفقات البن.

ولفتت بلومبرج إلى أن استمرار نقص المخزونات يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددا لجذب مزيد من الشحنات إلى البورصة، كما قد يضطر المتعاملون الذين يراهنون على هبوط الأسعار إلى إعادة شراء العقود التي باعوها، وهو ما يمكن أن يزيد الضغوط الصعودية على السوق.

وتنتقل آثار هذه التقلبات إلى شركات التحميص، ثم إلى المستهلكين، إذ تشكل العقود الآجلة مرجعًا لتسعير مشتريات البن لدى كثير من الشركات، مع إضافة علاوات أو خصومات بحسب الجودة والمنشأ.

وفي هذا السياق، أشارت شركة «جيه إم سمكر»، المنتجة لعلامة «فولجرز» للقهوة، إلى أن ارتفاع أسعار العقود الآجلة كان أحد أسباب تأجيل خططها لخفض الأسعار.

في المقابل، يرى أوليفر بروستر، كبير مديري تحليلات البن في شركة «إكسبانا»، أن الفائض المتوقع في الموسم المقبل قد يفتح الباب أمام تراجع حاد في الأسعار؛ ما قد يجعل تسليم المزيد من الشحنات إلى البورصة خيارا أكثر جاذبية، إذا أصبحت العوائد المتوقعة مناسبة للمنتجين والتجار.

وزاد من أهمية هذه التطورات أن نحو 72% من شحنات البن البرازيلي التي وصلت خلال سبتمبر اجتازت اختبارات الجودة اللازمة للاعتماد في البورصة، وهي نسبة مرتفعة على نحو غير متوقع، في وقت كانت فيه الأمطار الغزيرة قد أثارت مخاوف بشأن احتمال تعرض المحصول لأضرار واسعة.

ومع ذلك، لا يبدو أن المزارعين البرازيليين في عجلة من أمرهم لزيادة المبيعات، بعدما وفرت لهم الأسعار المرتفعة في المواسم السابقة سيولة تساعدهم على الاحتفاظ بمحاصيلهم انتظارًا لعروض أفضل، ويحد هذا السلوك من سرعة انتقال وفرة الإنتاج إلى المخزونات المتاحة للتداول في البورصة.

وتوقع توماس أراوجو، كبير المتداولين في شركة «ستون إكس» وصول ما بين 50 ألفا و70 ألف كيس من البن البرازيلي إلى البورصة خلال أكتوبر الجاري وهي كمية قد تكفي لاستكمال إجراءات الاعتماد وتلبية احتياجات تسوية عقود ديسمبر، لكنها تقل عن التوقعات التي سادت قبل أسابيع عندما كانت أسعار العقود الآجلة أعلى.

من جهته، أشار وسيط البن تياجو كازاريني إلى أن ارتفاع المخزونات المعتمدة يميل عادة إلى تخفيف الأسعار، باعتباره مؤشرا على تحسن المعروض، لكنه شدد على أن هذا التأثير يتوقف على حجم الزيادة وقدرتها على تغيير توازن السوق.

وتقول بلومبرج، يتوقف اتجاه أسعار البن خلال الفترة المقبلة على عاملين رئيسيين: حجم المحصول الذي سيتحقق فعليا، ومدى انتقال الكميات المنتجة إلى المخزونات المعتمدة لدى البورصة.

بورصة إنتركونتيننتال (ICE) هي شركة أمريكية تدير مجموعة من البورصات والأسواق المالية ومراكز المقاصة، وتوفر منصات لتداول العقود الآجلة والخيارات والأدوات المالية والسلع، بما في ذلك الطاقة والسلع الزراعية.

وتكتسب بورصة ICE أهمية خاصة في سوق البن، إذ تتداول فيها العقود الآجلة لبن الأرابيكا في نيويورك، وتستخدم أسعارها مرجعا رئيسيا لتسعير هذا النوع عالميًا، كما تعتمد منظومة التداول على مخزونات من البن تستوفي معايير الجودة المعتمدة؛ بما يتيح تسليمها وفق شروط العقود الآجلة.