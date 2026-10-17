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نتنياهو عن الحرب مع إيران: أعداؤنا يريدون استفزازنا ولن أكشف أسرارًا استخباراتية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو عن الحرب مع إيران: أعداؤنا يريدون استفزازنا ولن أكشف أسرارًا استخباراتية

نتنياهو
نتنياهو
إلهام عبد العزيز

قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، تعليقًا على المخاوف من محاولة إيران مهاجمة إسرائيل قبل الانتخابات، إن جميع أعداء إسرائيل يريدون إثارة الاستفزازات، مضيفًا أنه لا يستطيع الكشف عن معلومات استخباراتية.

هجوم إيراني علي إسرائيل 


وتابع نتنياهو: « حماس حزب الله، إيران، جميع أعدائنا يريدون إثارة الاستفزازات، ولا يمكنني الكشف عن معلومات استخباراتية». 

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سقوط النظام الإيراني «أمر لا بد منه»، لكنه استبعد حدوث ذلك قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك التهديد الذي تمثله القيادة الإيرانية.

وأوضح نتنياهو، في مقابلة إعلامية، أن إسقاط النظام الإيراني ليس أمرًا واقعيًا قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، محذرًا من أن بقاء القيادة الحالية في السلطة يعني استمرار سعيها إلى تدمير إسرائيل.

نتنياهو إيران هجوم إيراني علي إسرائيل الحرب بين إيران وإسرائيل

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