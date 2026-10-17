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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل الحرب على إيران.. رئيس الأركان الأمريكي السابق يحذر من نقص صواريخ باتريوت وثاد

الجيش الأمريكي - أرشيفية
الجيش الأمريكي - أرشيفية
إلهام عبد العزيز

حذّر رئيس أركان الجيش الأمريكي السابق، الجنرال راندي جورج، من نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية من طراز باتريوت، وأنظمة الدفاع الجوي من طراز ثاد (THAAD)، وذلك قبل نحو شهرين من اندلاع الحرب مع إيران في فبراير الماضي.

الجنرال الذي أقاله هيجسيث حذّر من نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية قبل الحرب على إيران


وذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية، نقلًا عن عدد من المسؤولين الأمريكيين المطلعين على التفاصيل، أن الجنرال، الذي أقاله وزير الدفاع بيت هيجسيث في أبريل الماضي، حذّر من أن النقص الحاد سيستمر حتى عام 2030، واصفًا إياه بأنه نقص استراتيجي.

وقبل أشهر أعلن البنتاجون إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي السابق، الجنرال راندي جورج، دون كشف الأسباب.

الجيش الأمريكي أمريكا صواريخ باتريوت منظومة ثاد

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