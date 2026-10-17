اعتداء وحشي من المستوطنين| واشنطن بوست تؤكد الاعتداء على صحفيتها.. وإدانة أممية

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إصابة مواطنتها الأمريكية التي كانت تغطي الأحداث في الضفة الغربية المحتلة.

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل في الاعتداء على المصورة الصحيفة لـ"واشنطن بوست" الأمريكية هايدي لافين على يد مستوطنين إسرائيليين، أثناء أداء عملها الصحفي في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت واشنطن أعمال العنف في المنطقة، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم القنصلي للصحفية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن الاعتداء يمثل انتهاكاً لحق الصحفيين في أداء مهامهم دون مضايقة، داعياً إلى التحقيق في الحادثة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، كما حث الدول الأعضاء على حماية حقوق الصحفيين.

إدانة أمريكية

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية ما وصفته بـ"العنف الإجرامي" في الضفة الغربية، مؤكدة دعمها التحقيقات المناسبة وملاحقة المسئولين قضائياً، دون الإشارة مباشرة إلى حادثة الاعتداء على لافين، التي أُصيبت الجمعة أثناء تغطيتها أعمال عنف استهدفت مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون قرب بلدتي ترمسعيا وخربة أبو فلاح.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أعربت عن غضبها إزاء الاعتداء على مصورتها، مطالبة السلطات بفتح تحقيق شامل. وتأتي الحادثة وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ تعرض مصور وكالة فرانس برس جعفر أشتية لاعتداء بالضرب مطلع أكتوبر الجاري.