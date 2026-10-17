عشرات الآلاف يستعدون لاحتجاجات حاشدة في فرنسا.. وسط مخاوف من أعمال عنف

ذكرت وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في احتجاجات بأنحاء فرنسا، اليوم السبت، مع انضمام الطلاب وأعضاء النقابات العمالية وبقايا حركة «السترات الصفراء» إلى المظاهرات المنددة بارتفاع الأسعار وتآكل النموذج الاجتماعي الفرنسي.

مظاهرات حاشدة في فرنسا

وبدأت الموجة الأولى من الاحتجاجات الشهر الماضي في المدارس الثانوية بالضواحي الشمالية الفقيرة لباريس، حيث سرعان ما تحول الغضب بسبب غياب المعلمين وسوء أوضاع المنشآت المدرسية إلى حركة على مستوى البلاد، تندد بالتفاوت الاجتماعي وضعف الإنفاق العام وتراجع المعايير المعيشية.

وتأتي الاحتجاجات في وقت صعب بالنسبة لفرنسا، مع دخول الرئيس إيمانويل ماكرون المرحلة الأخيرة من ولايته الرئاسية، تاركًا وراءه ناخبين منقسمين ومشهدًا سياسيًا داخليًا متشظيًا.

كما سلط المستثمرون الذين يتخلون عن الديون الفرنسية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، الضوء على معاناة البلاد المستمرة في ضبط أوضاع ماليتها العامة.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الخميس، إن السلطات تخشى اندلاع اضطرابات خلال الاحتجاجات. وتتهم الحكومة حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد بتأجيج المظاهرات، وهو اتهام ينفيه الحزب.

وقال لوكورنو: «تمر البلاد بحالة من الإرهاق، نحن نعيش أجواء من الأزمات المستمرة: الحروب والتضخم والمشكلات المتعلقة بالقدرة الشرائية».

من جانبه، قال جوردان بارديلا، زعيم المعارضة الذي يتصدر حزبه اليميني المتطرف «التجمع الوطني» استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إنه يتوقع وقوع أعمال عنف.

وأضاف خلال زيارة لمعرض باريس للسيارات: «أشعر بقلق بالغ، سيكون يومًا من الفوضى في فرنسا».

وقال لوكورنو إن الاحتجاجات تُعد من بين الأكثر عنفًا منذ عقود، مشيرًا إلى إصابة أكثر من 900 شرطي منذ بداية المظاهرات.

كما تعرضت الشرطة لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات، في ظل قائمة مروعة من الإصابات، من بينها إصابة مراهق ببتر يده إثر انفجار قنبلة صوتية في يده بعد التقاطها.

وتحقق هيئة الرقابة الداخلية على الشرطة في ما لا يقل عن 24 حالة يُشتبه في وقوع أعمال عنف من جانب أفراد الشرطة.

وكانت فرنسا قد علّقت استخدام القنابل الصوتية خلال المظاهرات الطلابية، لكن وزير الداخلية لوران نونيز قال إنها قد تُستخدم خلال احتجاجات السبت.