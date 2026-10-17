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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موديز ترفع تصنيف مصر إلى B3.. خطوة جديدة نحو خفض أعباء الديون

مصر
مصر
أ ش أ

يمثل قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية تطورا مهما في تقييم الوكالة للاقتصاد المصري، في ضوء جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وسط استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أعباء الدين العام وتكلفة خدمته واحتياجات التمويل.

ويعكس القرار تقديرا للتقدم الذي أحرزته مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، لا سيما الإجراءات الرامية إلى تحسين المؤشرات المالية، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها، والحد من الضغوط التي تفرضها مدفوعات الفوائد على الموازنة العامة.

كما يشير الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية إلى أن الوكالة ترى إمكانية إحراز مزيد من التحسن في الجدارة الائتمانية لمصر خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت السياسات والإجراءات الداعمة لهذا المسار.

وتستند النظرة المستقبلية الإيجابية، بحسب موديز، إلى احتمالية تسريع وتيرة خفض أعباء الديون والفوائد بوتيرة أسرع من السيناريو الأساسي الذي تتوقعه الوكالة.

ويحمل هذا التقييم دلالة مهمة، إذ إن تحسن قدرة الحكومة على خفض المديونية وتكلفة خدمتها من شأنه أن يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الموارد إلى الإنفاق على الخدمات العامة والاستثمارات ذات الأولوية، بدلا من استحواذ مدفوعات الفوائد على جانب كبير من الإيرادات العامة.

ويظل تحقيق هذا المسار مرتبطا بقدرة الحكومة على مواصلة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، إلى جانب الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي قادرة على دعم الإيرادات وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

فخفض الدين لا يعتمد فقط على تقليص العجز، بل يتأثر أيضا بتكلفة الاقتراض ومعدلات النمو وحجم الاحتياجات التمويلية السنوية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، كما أن زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية يمكن أن تدعم النمو وفرص العمل، شريطة أن تنعكس على زيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

ومن بين العوامل التي أشار إليها تقييم موديز أيضا، توقع استمرار الحكومة المصرية في إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في ديسمبر 2026.

ويعكس ذلك أهمية الحفاظ على استمرارية الإصلاحات الاقتصادية، وعدم ارتباطها فقط بمدة الاتفاق مع الصندوق، بما يدعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة السلطات المصرية على الالتزام بأهدافها المالية على المدى المتوسط.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في ظل احتياجات مصر التمويلية، إذ يتطلب استمرار التحسن في التصنيف الائتماني وضع مسار واضح ومستدام لخفض عجز الموازنة والدين العام، مع تحقيق التوازن بين متطلبات الانضباط المالي واحتياجات الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة الضرورية لدعم النمو.

كما أن خفض تكلفة خدمة الدين يمثل أحد أبرز التحديات أمام المالية العامة، نظرا لما تفرضه الفوائد من ضغوط على الموارد المتاحة للموازنة، وكلما نجحت الحكومة في تقليص أعباء الدين، زادت قدرتها على إعادة توجيه جانب من الموارد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية، وهو ما قد ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة.

ومع ذلك، فإن رفع التصنيف الائتماني لا يعني انتهاء المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، كما لا يضمن تلقائيا انخفاض تكلفة الاقتراض في الأسواق الدولية. فهذه التكلفة تتأثر أيضا بأسعار الفائدة العالمية، وتقييم المستثمرين للمخاطر الإقليمية، واحتياجات التمويل الخارجي، وتطورات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

وتظل قدرة الاقتصاد المصري على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي عاملا أساسيا في تعزيز الجدارة الائتمانية، خصوصا من خلال نمو الصادرات، وإيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر.

ويساعد تنويع مصادر العملة الأجنبية على تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه وكالات التصنيف الائتماني تقييم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات المالية والخارجية.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد أبقت، في أكتوبر 2026، على تصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما أكدت وكالة "فيتش" تصنيفها عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الاحتياطيات وإمكانات النمو، مقابل استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدين واحتياجات التمويل الخارجي.

وبذلك، فإن أهمية قرار "موديز" لا تقتصر على رفع التصنيف إلى B3، بل تمتد إلى ما يعكسه من توقعات بشأن قدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات وخفض أعباء الدين خلال الفترة المقبلة.

وسيظل استمرار التحسن مرهونا بتحويل الإجراءات المالية والهيكلية إلى نتائج مستدامة، تدعم النمو وتزيد موارد الدولة وتحد من الضغوط التمويلية.

وكالة موديز مصر نظرة مستقبلية إيجابية

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