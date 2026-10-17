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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية.. إطلاق إنذار مبكر في أبها وخميس مشيط للتحذير من خطر

أطلق الدفاع المدني التحذير للتنبيه
أطلق الدفاع المدني التحذير للتنبيه
محمد على

أعلن  الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار مبكر في أبها وخميس مشيط  الواقعة في جنوب المملكة، وذلك في ضوء اعتداءات صاورخية من قبل جماعات مسلحة في اليمن.

وأطلق الدفاع المدني التحذير للتنبيه على السكان، مواطنين ومقيميين من ضرورة الاحتياط الشديد من خطر ربما يطوف في الأجواء.

وأمس أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط، داعياً إلى الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والاتصال بالرقم (998) في حالة الطوارئ.

وسبق ودعا الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، إلى اتباع إرشادات السلامة والتعليمات الرسمية، والالتزام بالهدوء، والتوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم الخروج من المنزل أو المبنى، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو على الأسطح.

كما دعا إلى الاتصال برقم الطوارئ (998) عند ملاحظة أي خطر، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.

عاجل الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار مبكر أبها وخميس مشيط

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