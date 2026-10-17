الغندور يدعم الأهلي قبل مواجهة كيتارا الأوغندي ويتوقع فوزًا كبيرًا

حرص الإعلامي خالد الغندور على دعم النادي الأهلي قبل مواجهة كيتارا الأوغندي، في أولى مبارياته ببطولة الكونفدرالية، متوقعًا تحقيق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا خلال اللقاء.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كلنا في ظهر النادي الأهلي اليوم في أول مباراة له في الكونفدرالية أمام كيتارا الأوغندي المغمور واتوقع فوز كبير للأهلي".

ويحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ويأمل الأهلي في مواصلة مشواره القاري بنجاح والمنافسة على لقب البطولة، من خلال تحقيق نتيجة تسهل مهمته في لقاء العودة، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتترقب جماهير الأهلي موقف أفشة من المشاركة في المباراة، بعد ظهوره بشكل مميز في المران الأخير، في ظل سعي الجهاز الفني للاستفادة من جاهزية لاعبيه لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المواجهة.