قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سليمان يدافع عن معتمد جمال ولاعبي الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي
أحلامها كانت أكبر من عمرها.. ورقة بخط طالبة الإسماعيلية تفتح باب التساؤلات حول وفاتها داخل مدرسة بالقنطرة
واشنطن تفرض قيوداً على تحليق المسيرات على طول الحدود مع المكسيك
كوريا الشمالية تجري إختبارات ناجحة على سلاح جديد تحت الماء
قنا: ضبط محطتي وقود بقوص لتصرفهما في 30 طنًا من السولار بالسوق السوداء
السعودية .. إطلاق إنذارًا مبكرًا في خميس مشيط وأبها
برلماني: الناس كلها عندها مشاكل في العدادات الكودية..ووزير الكهرباء لا يرد
موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ
آدم البنا يكشف لـ سبوت لايت كواليس تصدره التريند بأغنية «حلف القمر»
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. قنابل مضيئة وقصف مدفعي وصاروخان في ميفدون
بريطانيا .. زوجة مستشار الأمن القومي تواجه عقوبة السجن 14 عاما لهذا السبب
السجن 20 عامًا لشاب نرويجي جُنّد عبر لعبة إلكترونية لتنفيذ اغتيال لصالح إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أحلامها كانت أكبر من عمرها.. ورقة بخط طالبة الإسماعيلية تفتح باب التساؤلات حول وفاتها داخل مدرسة بالقنطرة

هنا شريف الضحية
هنا شريف الضحية
الإسماعيلية انجي هيبة

هنا شريف، طالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة أبو بكر الصديق بمحافظة الإسماعيلية ، رحلت إثر سقوطها من الطابق الرابع، في ظروف غامضة، أثناء سير اليوم الدراسي.

عثر أهل هنا شريف علي ورقة تحمل أحلامها المكتوبة بخط يدها لتعيد طرح الأسئلة حول ملابسات الواقعة

حيث أنه في الوقت الذي لا تزال فيه أسرة الطالبة هنا شريف تحاول استيعاب صدمة رحيل ابنتها، عثرت الأسرة على ورقة بخط يد الطفلة داخل غرفتها، تضمنت قائمة من الأحلام والطموحات التي كانت تتمنى تحقيقها في مستقبلها، لتعيد هذه الورقة طرح تساؤلات مؤلمة حول ملابسات وفاتها المفاجئة داخل مدرستها بمحافظة الإسماعيلية.

هنا، الطالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة أبو بكر الصديق بالقنطرة غرب، لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالمدرسة خلال اليوم الدراسي، في واقعة أثارت حالة من الحزن والتساؤلات، خاصة مع تداول روايات بشأن ظروف السقوط وما سبق الحادث.

ورقة الأحلام.. ماذا كانت تتمنى هنا؟

كشفت الورقة التي عثرت عليها أسرة الطالبة عن أحلام متعددة كتبتها بخط يدها، من بينها السفر حول العالم، وأن تصبح محامية أو سيدة أعمال، وأن تشتهر بمهارة رياضية، إلى جانب أحلام تتعلق بامتلاك مزرعة خيول، والالتحاق بكلية الحقوق أو إدارة الأعمال، والتدرب على رياضة التايكوندو، وشراء سيارة فضية باللون الأسود، وأن تصبح صاحبة سلسلة من الشركات الكبرى، فضلًا عن امتلاك سيارة كهربائية.

قائمة طويلة من الأمنيات لطفلة لم تتجاوز المرحلة الإعدادية، كانت تتخيل مستقبلها وتدوّن ما تتمنى الوصول إليه، وهو ما ضاعف من وقع الفاجعة على أسرتها، وأثار تساؤلات حول الظروف التي سبقت رحيلها.

مشادة داخل المدرسة.. رواية تنتظر التحقق

وبالتزامن مع الواقعة، تداولت روايات بشأن حدوث مشادة بين الطالبة وأحد المدرسين، على خلفية تصوير مقطع يُقال إنه يوثق اعتداءً على عدد من الطلاب.

وتظل هذه الرواية بحاجة إلى التحقق من خلال مصادر رسمية وشهادات موثقة، مع ضرورة تحديد توقيت الواقعة المزعومة، وما إذا كانت هناك صلة بينها وبين سقوط الطالبة، دون افتراض وجود علاقة سببية قبل انتهاء التحقيقات.

كما أثيرت تساؤلات بشأن حالة كاميرات المراقبة بالمدرسة وقت الحادث، وما إذا كانت قد سجلت الواقعة أو الأحداث السابقة عليها، وهي نقطة تستدعي التحقق من خلال الجهات المختصة ومراجعة التسجيلات المتاحة وسجلات تشغيل الكاميرات.

هل تكشف التحقيقات ملابسات الرحيل؟

رحيل طالبة في هذا العمر داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي يفرض ضرورة الوقوف على جميع التفاصيل، بدءًا من تسلسل الأحداث قبل السقوط، مرورًا بأقوال الشهود والعاملين والطلاب، وصولًا إلى نتائج الفحوص والتقارير الفنية، وما تسفر عنه التحقيقات الرسمية بشأن ملابسات الوفاة.

وبين أحلام كتبتها طفلة لنفسها، وأسرة وجدت نفسها أمام فاجعة لم تكن تتوقعها، تبقى الأسئلة الأهم معلقة في انتظار إجابات واضحة: ماذا حدث داخل المدرسة؟ وهل أمكن توثيق اللحظات السابقة للسقوط؟ وما الذي ستكشف عنه التحقيقات بشأن ملابسات وفاة هنا شريف؟

الحقيقة الكاملة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات، وإنصاف أسرة فقدت ابنتها في واقعة مؤلمة هزت مشاعر الأهالي بمحافظة الإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

سفارة مصر في هولندا

الخارجية الهولندية تكشف لـ صدى البلد عن موقفها بشأن اعتقال أحمد ناصر و حظر الإخوان

الحاخام الإسرائيلي دوف ليئور

لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض

ترشيحاتنا

وزارة الصحة والسكان

الصحة: انتخاب مصر لتمثيل شرق المتوسط في لجنة السياسات والتنسيق لبرنامج البحث في مجال الإنجاب

محاضرات علمية بالمساجد الكبرى

بمشاركة أساتذة جامعات وخبراء ومتخصصين.. الأوقاف تعزز الوعي بمحاضرات علمية بالمساجد الكبرى عقب صلاة الجمعة

نجيب ساويرس

عايزين حاوي مش سواق.. ساويرس يطالب بتشديد إجراءات منح رخص القيادة ومواجهة المخالفين

بالصور

ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟.. اعرف التفسير النفسي

ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟
ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟
ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟

ابنك مش بيركز في المذاكرة؟.. أخطاء شائعة تشتت انتباهه.. كيف تساعدين طفلك على التفوق و حب الدراسة

ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه

حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026

بفستان أحمر ناعم .. ليلى علوي في مهرجان الجونة السينمائي

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد