متأثرا بإصابته.. وفاة طالب ثان في حادث معهد دنوشر الأزهري بالمحلة

أفاد مسئول طبي بصحة الغربية منذ قليل عن وفاة الطالب أحمد خالد الضحية الثانية متأثرا بإصابته في واقعة سقوط طلاب معهد البيومي بقرية دنوشر بالمحلة.

تفاصيل الواقعة

وكانت قرية دنوشر بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت في بداية الواقعة وفاة طالب وإصابة إثنين آخرين بكدمات وسحجات في حادث انهيار سور معهد البيومي الازهري بسبب سرعة المدافع اثناء الفسحة الدراسية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك الجهات المعنية



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بانهيار سور داخل معهد ازهري بنطاق قرية دنوشر بنطاق دائرة المركز.

الدفع بسيارات الإسعاف



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافهم .

نقل الضحايا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.