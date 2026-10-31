ضبط المتهم بسرقة دراجة هوائية من أمام مسجد في الفيوم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة هوائية حال توقفها أمام أحد المساجد بالفيوم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد مالك الدراجة (عامل بمسجد – كائن بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وبسؤاله أقر بإكتشافه سرقة دراجته الهوائية حال وقوفها أمام المسجد محل عمله.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



