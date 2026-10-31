سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 31 أكتوبر 2026

شهدت أسعار العملات العربية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم السبت 31-10-2026 على مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر العملات العربية اليوم

وجاءت أسعار العملات العربية على مستوي ثابت من التداول في السوق الرسمية بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 14.91 جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 181.59 جنيه للشراء و 182.1 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 15.24 جنيه للشراء و 15.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 148.32 جنيه للشراء و 148.73 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني إلي 145.4 جنيه للشراء و 145.77 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري 15.35 جنيه للشراء و 15.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 78.85 جنيه للشراء و 79.27 جنيه للبيع.