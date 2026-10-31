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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 31 أكتوبر 2026

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
محمد يحيي

شهدت أسعار العملات العربية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم السبت 31-10-2026 على مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر العملات العربية اليوم

وجاءت أسعار العملات العربية على مستوي ثابت من التداول في السوق الرسمية بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

العملات العربية

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 14.91 جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 181.59 جنيه للشراء و 182.1 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 15.24 جنيه للشراء و 15.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 148.32 جنيه للشراء و 148.73 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني إلي 145.4 جنيه للشراء و 145.77 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري 15.35 جنيه للشراء و 15.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 78.85 جنيه للشراء و 79.27 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي البنك المركزي

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