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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 30-10-2026 في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي
سعر الدرهم الإماراتي
قسم الاقتصاد

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 مستويات متفاوتة أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية، حيث سجل بنك HSBC أعلى سعر لشراء الدرهم عند 15.271 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 15.300 جنيه، وفقًا لآخر البيانات المتاحة.

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة التالية بسعر شراء بلغ 15.270 جنيه، وسعر بيع 15.300 جنيه، وسط اختلافات محدودة بين أسعار صرف الدرهم الإماراتي من بنك إلى آخر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك وفق البيانات المتاحة كالتالي:

  بنك HSBC مصر : 15.271 جنيه للشراء و15.300 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 15.270 جنيه للشراء و15.300 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي: 15.267 جنيه للشراء و15.291 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 15.244 جنيه للشراء و15.282 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 15.236 جنيه للشراء و15.273 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 15.229 جنيه للشراء و15.273 جنيه للبيع.

بنك مصر: 15.229 جنيه للشراء و15.273 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 15.225 جنيه للشراء و15.274 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 15.222 جنيه للشراء و15.267 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 15.220 جنيه للشراء و15.275 جنيه للبيع.

بنك البركة: 15.219 جنيه للشراء و15.259 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 15.198 جنيه للشراء و15.262 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 15.160 جنيه للشراء و15.260 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 15.086 جنيه للشراء و15.421 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 14.931 جنيه للشراء و15.273 جنيه للبيع.

ما أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم؟

سجل بنك HSBC أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي عند 15.271 جنيه، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.270 جنيه.

أما أعلى سعر للبيع، فبلغ 15.421 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK، وفق البيانات الواردة.

كم سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 15.229 جنيه للشراء و15.273 جنيه للبيع.

كم سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر؟

سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر 15.229 جنيه للشراء و15.273 جنيه للبيع.

ما أقل سعر للدرهم الإماراتي اليوم؟

سجل المصرف المتحد أقل سعر لشراء الدرهم الإماراتي بين البنوك الواردة عند 14.931 جنيه، بينما سجل كريدي أجريكول أقل سعر للبيع عند 15.260 جنيه.

لماذا تختلف أسعار الدرهم الإماراتي بين البنوك؟

تختلف أسعار شراء وبيع الدرهم الإماراتي من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير والتحديثات المصرفية، وقد تتغير الأسعار خلال اليوم بحسب حركة سوق الصرف.

ويُنصح بمراجعة السعر المعلن لدى البنك قبل تنفيذ عمليات شراء أو بيع الدرهم الإماراتي للتأكد من السعر الساري وقت المعاملة.

خلاصة سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 

تصدر HSBC أسعار شراء الدرهم عند 15.271 جنيه، بينما سجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر للبيع عند 15.421 جنيه، وجاء أقل سعر للشراء في المصرف المتحد عند 14.931 جنيه.

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