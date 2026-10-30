عقوبات مالية رادعة ضد طرابزون بسبب الجماهير.. ماذا حدث؟

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم عقب الاجتماع أمس قرارها بمعاقبة طرابزون سبور بسبب أحداث مباراة الفريق أمام ريزيسبور

أعلن الاتحاد التركي تغريم طرابزون سبور 670 ألف ليرة تركية بسبب هتافات الجماهيب المسيئة وهي المخالفة الخامسة للفريق خلال الموسم الحالي

كما قررت لجنة الانضباط توقيع غرامة مالية إضافية قدرها مليون و400 ألف ليرة تركية، بسبب أحداث الجماهير داخل الملعب

وأشار بيان الاتحاد التركي إلى أنه تقرر حظر استخدام البطاقات الإلكترونية لجماهير طرابزون سبور التي حضرت المباراة في المباراتين المقبلتين للفريق خارج أرضه