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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ إبراهيم فوزي بفوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة السرعة

اللواء إبراهيم فوزي
اللواء إبراهيم فوزي
عمرو مصطفى

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اللواء إبراهيم فوزي وذلك بعد  فوزه بالإجماع برئاسة الاتحاد الدولي لكرة السرعة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وزير الشباب والرياضة يهنئ اللواء إبراهيم فوزي بفوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة السرعة

وأشاد الوزير بهذا الإنجاز الجديد لكرة السرعة المصرية، مؤكدًا أن حصول اللواء إبراهيم فوزي على ثقة أعضاء الجمعية العمومية، التي ضمت مصر وبولندا وتونس والكويت والعراق والهند وأوكرانيا وليبيا واليمن والسودان وفلسطين، يعكس توافق الدول الأعضاء على اختياره لقيادة الاتحاد الدولي خلال الدورة الجديدة، الممتدة من أكتوبر 2026 حتى أكتوبر 2031.

كما هنأ الوزير النائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، بمناسبة اختياره أمينًا عامًا للاتحاد الدولي، ضمن تشكيل الإدارة الجديدة للاتحاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتمنى الوزير التوفيق للإدارة الجديدة في مهمتها، مؤكدًا علي ان  وزارة الشباب والرياضة ستظل داعمة لكل الجهود التي تحمل اسم مصر لمزيد من التميز علي المستوي  العالمي.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اللواء إبراهيم فوزي الاتحاد الدولي لكرة السرعة

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