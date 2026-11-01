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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يستقبل محافظ الفيوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بالمحافظة

وزير الصحة يستقبل محافظ الفيوم
وزير الصحة يستقبل محافظ الفيوم
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الفيوم، والوقوف على التحديات الصحية ووضع خطط تنفيذية لحلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير استعرض موقف المشروعات والاستثمارات بالقطاع الصحي في المحافظة، والتي تضم 9 مشروعات مدرجة بالخطة الاستثمارية لعام 2026/2027، منها 4 مشروعات بتكلفة 2.8 مليار جنيه ومشروعان بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 497 سريرًا تشمل 136 سرير رعاية و306 أسرة داخلي و55 حضانة و50 ماكينة غسيل كلوي و14 غرفة عمليات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تابع الموقف التنفيذي لمشروع مستشفى الفيوم العام الجديدة بتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه ونسبة تنفيذ بلغت 43%، موجهًا بتكثيف الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 275 سريرًا موزعة بواقع 175 إقامة داخلية و70 عناية مركزة و30 مبتسرين، إلى جانب 7 غرف عمليات و25 عيادة خارجية و20 ماكينة غسيل كلوي.

مشروع مستشفى يوسف الصديق

كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروع مستشفى يوسف الصديق الذي بلغت نسبة تنفيذه 45%، موجهًا بإزالة كافة الملاحظات والمعوقات الفنية والإدارية وتكثيف المتابعة الميدانية الدورية والتنسيق المستمر بين الجهات المنفذة والمشرفة لضمان سرعة استكماله نظرًا لأهميته في المنطقة السياحية التي يقع فيها. ووجه الوزير بالتنسيق مع محافظ الفيوم والجهات المعنية لإنشاء مركز أورام وبنك دم ومستشفى للأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد جمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالفيوم.

وزير الصحة محافظ الفيوم الاستثمارات موقف المشروعات أسرة داخلي

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