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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المقصرين.. وزير الصحة يتابع معدلات الإنجاز بمنظومة المشروعات القومية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم، السبت، لمتابعة معدلات الإنجاز بمنظومة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، موجهًا بتكثيف الجهود وتسريع معدلات التنفيذ سواء في مشروعات الإنشاء الجديد أو رفع الكفاءة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على تقرير شامل حول المشروعات التي بلغت نسب تنفيذها 100% والمشروعات ذات النسب المتوسطة، وركز على بحث حلول عاجلة لأي تحديات أو معوقات تواجه سير العمل، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل

وأضاف أن الوزير وجه بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المقصرين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية الحفاظ على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالتوازي مع أعمال الإنشاء أو رفع الكفاءة داخل المواقع.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة نهلة تعيلب، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والمتابعة، والدكتورة شيماء مصطفى، مدير وحدة التخطيط والمتابعة بمكتب مساعد الوزير للمشروعات.

وزير الصحة والسكان وتيرة العمل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المقصرين الجهات المعنية الاستثمارات

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