وزير الصحة يتفقد الأقسام المطورة بمعهد الرمد التذكاري ومستشفى الجلاء التعليمي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، الأقسام المطورة بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، ومستشفى الجلاء التعليمي التابعين للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لمتابعة أعمال التطوير والوقوف على مستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير استهل جولته بتهنئة الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة بتجديد ترخيص مركز أبحاث المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.

وأكد أن البحث العلمي ركيزة أساسية في عمل المعهد وليس نشاطًا جانبيًا، حيث تم نشر أكثر من 43 بحثًا علميًا إلى جانب تطوير قدرات الأطقم الطبية والتعاون مع المؤسسات الدولية.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

مبنى العمليات بالمعهد

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تفقد مبنى العمليات بالمعهد واستمع إلى شرح مفصل حول التجهيزات المتاحة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية 45 سريرًا و7 غرف عمليات، وبلغ عدد المترددين على قسم الطوارئ 12,085 مترددًا حتى سبتمبر الماضي، فيما أُجريت 411 عملية خلال الفترة ذاتها، كما حرص على الاستماع إلى المرضى والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

وتابع أن الوزير تفقد مركز عيون الأطفال لمتابعة جهود تنفيذ مبادرة «عيون صغيرة.. مستقبل كبير» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي تستهدف الكشف الطبي المبكر على الأطفال بدور الأيتام، فضلًا عن الاطلاع على متحف المعهد وما يضمه من مقتنيات توثق تاريخه ودوره في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة.

واستكمل الوزير جولته بزيارة مستشفى الجلاء التعليمي، حيث تفقد الحضانات بالقسم الاقتصادي الذي يضم 12 حضانة، وغرف العمليات الثلاث والأجنحة المميزة، واستمع إلى شرح حول مستوى الخدمات المقدمة، كما تفقد قسم الأطفال وحديثي الولادة، وحرص على الحديث مع السيدات المترددات عن أهمية الولادة الطبيعية وفوائدها للأم والطفل متى سمحت الحالة الصحية بذلك.

وفي قسم الأسنان، أثنى الوزير على التجهيزات وجهود الأطقم الطبية، موجهًا بزيادة أعداد الأطباء وسرعة تفعيل منظومة إلكترونية لتسجيل الحالات ومتابعتها تبدأ اليوم أو غدًا، بما يضمن تنظيم العمل وتحسين آليات متابعة المرضى.

وفي إطار متابعة المشروعات الإنشائية، أجرى الوزير اتصالًا برئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للأعمال موجهًا بتسريع وتيرة التنفيذ ومتابعة حجم الإنجاز بالطابقين الجاري العمل بهما خلال الثلاثين يومًا المقبلة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والانتهاء وفق المواصفات المطلوبة.

رافق الوزير في الجولة الدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة، والدكتور حازم النشار مدير معهد الرمد التذكاري، والدكتورة مروة شاهين مدير مستشفى الجلاء.