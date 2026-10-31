الصحة: مستشفى مبرة مصر القديمة يحصد التصنيف الماسي بمنظمة السكتة الدماغية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مستشفى مبرة مصر القديمة، التابع للمؤسسة العلاجية، على التصنيف الماسي (Diamond Status) ضمن جوائز منظمة السكتة الدماغية العالمية (WSO Angels Awards) عن الربع الثالث من عام 2026، تقديراً لتميزه في تقديم خدمات رعاية وعلاج مرضى السكتة الدماغية، وتحقيقه مستويات متقدمة من الجودة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في البرنامج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التصنيف الماسي يمثل أعلى مستويات التميز ضمن برنامج جوائز منظمة السكتة الدماغية العالمية، الذي يستهدف تقييم جودة خدمات رعاية مرضى السكتة الدماغية بالمستشفيات، استناداً إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات الطبية، تشمل سرعة التشخيص والتدخل العلاجي، وكفاءة الإجراءات التشخيصية والعلاجية، والالتزام بالبروتوكولات الإكلينيكية، وتوفير الرعاية المتخصصة للمرضى.

جهود الفرق الطبية والإدارية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، أن حصول مستشفى مبرة مصر القديمة على هذا التصنيف يعكس جهود الفرق الطبية والإدارية بالمستشفى، والتزامها بتطبيق المعايير الدولية لجودة الرعاية الصحية، خاصة في التعامل مع حالات السكتة الدماغية التي تتطلب سرعة التشخيص والتدخل العلاجي، بما يسهم في تحسين فرص التعافي وتقليل احتمالات حدوث المضاعفات والإعاقات طويلة الأمد.

وأضاف أن المؤسسة العلاجية تواصل العمل على تطوير مستوى الخدمات الطبية ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتعزيز تطبيق الممارسات الإكلينيكية القائمة على الأدلة العلمية، بما ينعكس إيجابياً على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.