قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشمس الأبدية.. المتحف المصري الكبير يطلق تجربة ضوئية في ذكرى افتتاحه
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة
انتخاب مصر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للمرة الثالثة
بالأرقام.. عموتة يعادل كولر وموسيماني في أول 11 مباراة مع الأهلي ويتفوق على فايلر
بدر عبد العاطي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري ومصر ترفض الاعتداء على دوله
البنك الأهلي يحدد شروط رحيل محمود الجزار بعد اهتمام الأهلي | خاص
10 وفيات و24 مصابا.. وزير الصحة يوجه بتقديم الرعاية لمصابي حادث الطريق الأوسطي
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. حقيقة خضوع الصيدليات لمواعيد غلق المحال التجارية
نادر أبو الليف لـ صدى البلد: سعيد بنجاح سحر الشرق.. وأرحب بأغاني المهرجانات الهادفة | فيديو
حكم تقديم الطعام للمعزين عند أهل الميت.. عطية لاشين يوضح
عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل الإنجاز التاريخي للدواء المصري في أفريقيا
بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: مستشفى مبرة مصر القديمة يحصد التصنيف الماسي بمنظمة السكتة الدماغية

المستوي الماسي
المستوي الماسي
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مستشفى مبرة مصر القديمة، التابع للمؤسسة العلاجية، على التصنيف الماسي (Diamond Status) ضمن جوائز منظمة السكتة الدماغية العالمية (WSO Angels Awards) عن الربع الثالث من عام 2026، تقديراً لتميزه في تقديم خدمات رعاية وعلاج مرضى السكتة الدماغية، وتحقيقه مستويات متقدمة من الجودة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في البرنامج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التصنيف الماسي يمثل أعلى مستويات التميز ضمن برنامج جوائز منظمة السكتة الدماغية العالمية، الذي يستهدف تقييم جودة خدمات رعاية مرضى السكتة الدماغية بالمستشفيات، استناداً إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات الطبية، تشمل سرعة التشخيص والتدخل العلاجي، وكفاءة الإجراءات التشخيصية والعلاجية، والالتزام بالبروتوكولات الإكلينيكية، وتوفير الرعاية المتخصصة للمرضى.

جهود الفرق الطبية والإدارية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، أن حصول مستشفى مبرة مصر القديمة على هذا التصنيف يعكس جهود الفرق الطبية والإدارية بالمستشفى، والتزامها بتطبيق المعايير الدولية لجودة الرعاية الصحية، خاصة في التعامل مع حالات السكتة الدماغية التي تتطلب سرعة التشخيص والتدخل العلاجي، بما يسهم في تحسين فرص التعافي وتقليل احتمالات حدوث المضاعفات والإعاقات طويلة الأمد.

وأضاف أن المؤسسة العلاجية تواصل العمل على تطوير مستوى الخدمات الطبية ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتعزيز تطبيق الممارسات الإكلينيكية القائمة على الأدلة العلمية، بما ينعكس إيجابياً على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

مستشفى مبرة مصر القديمة منظمة السكتة الدماغية العالمية الصحة وزارة الصحة والسكان Diamond Status

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

عدادات الكهرباء الكارت

مديونية عداد الكهرباء الكارت.. أسباب الخصم المفاجئ من الرصيد

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 29 أكتوبر 2026

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 29 أكتوبر 2026

موعد معاشات نوفمبر 2026.. أماكن الصرف وتفاصيل زيادة 15%

موعد معاشات نوفمبر 2026.. أماكن الصرف وتفاصيل زيادة 15%

وظائف للصيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف للصيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد