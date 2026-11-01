وسط هتافات “إسرائيل قاتلة”.. حرق أعلام أمريكا وإسرائيل في مظاهرات ليون (فيديو)

قام متظاهرون فرنسيون بحرق أعلام أمريكا وإسرائيل في ليون، ثالث أكبر مدن فرنسا، وهم يهتفون "إسرائيل قاتلة" خلال احتجاجات الشعب الفرنسي للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة، والتي شهدت مشاركة مئات الآلاف عبر أنحاء فرنسا.



وخلال احتجاجات ليون، أظهرت لقطات متداولة مجموعة من الأشخاص، وهم يدوسون على أعلام إسرائيلية وأمريكية قبل إضرام النار فيها، بينما كان المتفرجون يصفقون ويهتفون "إسرائيل قاتلة".

Protesters in Lyon, France, burned American and Israeli flags. https://t.co/JmXMO6ViGf — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) October 31, 2026

وشهدت احتجاجات ليون، أيضا اشتباكات بعد أن وصلت المسيرة إلى ساحة جان ماسيه، وقال المنظمون إن 20 ألف شخص شاركوا في المظاهرة.

وبحسب موقع الأخبار المحلي "ليون ماج"، قامت مجموعات من المتظاهرين بتخريب محطة الترام، وألقوا أشياءً، وأطلقوا ألعاباً نارية باتجاه ضباط الشرطة، الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع.



وأفادت السلطات بإصابة شخص واحد وإجلائه، بينما واصل المتظاهرون مسيرتهم خارج المسار المُصرّح به.



واندلعت اشتباكات مساء السبت في باريس وعدة مدن فرنسية أخرى خلال مظاهرات احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع في المؤسسات التعليمية، حيث اعتُقل 296 متظاهراً في جميع أنحاء البلاد.

وفي باريس، سار المتظاهرون على طول مسار معتمد في الضواحي الشرقية للمدينة بعد أن أيد مجلس الدولة القيود المفروضة على المسيرة.

وأفاد تحديث نشرته صحيفة لوموند قرب نهاية المسيرة بعدم وقوع اشتباكات كبيرة في العاصمة الفرنسية.

وفي مرسيليا، تجمع مئات الأشخاص في منطقة الإصلاحيين رغم الحظر، وانطلقت مسيرة غير مرخصة لاحقاً باتجاه حديقة لونجشامب، وقامت الشرطة بإجراء عمليات تدقيق للهويات في الموقع.



وانضم نحو 320 ألف شخص إلى عطلة نهاية الأسبوع الثالثة من المظاهرات احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع المدرسية؛ وتم نشر 70 ألف شرطي، واعتقال 296 متظاهراً، واختلطت أزياء الهالوين مع لافتات النقابات وسط مخاوف من تجدد أعمال الشغب.