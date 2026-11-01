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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات جديدة في مستقبل كباكا مع الأهلي.. رحيل نهائي وعروض خارجية

احمد كباكا
احمد كباكا
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الصحفي والناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد كباكا، لاعب النادي الأهلي، في ظل رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من حسابات المشاركة بصورة منتظمة.

وقال محمود شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن كباكا طلب الرحيل عن الأهلي بصفة نهائية، وليس على سبيل الإعارة، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك عدة عروض للانتقال إلى أندية أخرى.

وأضاف أن هناك اهتمامًا من أندية بالدوري المصري، يأتي في مقدمتها نادي زد، إلى جانب وجود نادٍ سويسري وآخر فرنسي يستعدان لإرسال عروض رسمية إلى الأهلي من أجل التعاقد مع اللاعب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر، في ظل رغبة الفريق في حصد المزيد من البطولات المحلية.

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