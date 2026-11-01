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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس اتصال وكيل الحسين عموتة بإدارة الأهلي بعد أنباء رحيل المدرب

الحسين عموته
الحسين عموته
عبدالله هشام

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس اتصالات جرت بين إدارة النادي الأهلي ووكيل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خلال الأيام الماضية، على خلفية الأنباء المتداولة بشأن احتمالية رحيل المدرب عن منصبه.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة مودرن، إن وكيل عموتة أجرى اتصالات بمسؤولي الأهلي للاستفسار عن حقيقة وجود اتجاه داخل النادي لإنهاء التعاقد مع المدير الفني، بعد انتشار تقارير إعلامية تحدثت عن عدم رضا الإدارة عن أداء الفريق ونتائجه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن إدارة الأهلي نفت لوكيل المدرب المغربي وجود أي نية لإقالة عموتة في الوقت الحالي، مؤكدة استمراره في أداء مهامه بصورة طبيعية، وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأوضح حتحوت أن مسؤولي الأهلي أبلغوا وكيل عموتة، في الوقت نفسه، بوجود حالة من عدم الرضا عن بعض قرارات المدير الفني، مشيرين إلى أن هناك تصرفات من المدرب تثير علامات استفهام لدى الإدارة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي أبدت استياءها من عدم اعتماد عموتة على عدد من العناصر الشابة، رغم المطالبات المتكررة بمنحهم فرصًا للمشاركة، ومن بينهم محمود صلاح، وعمر سيد معوض، ومحمد عبد الله، ومحمد رأفت.

وتابع أن مسؤولي النادي نقلوا إلى وكيل المدرب غضبهم من إصرار عموتة على الاعتماد على بعض اللاعبين رغم تراجع مستوياتهم، وفي مقدمتهم زيزو، وأشرف بن شرقي، ومروان عطية.

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