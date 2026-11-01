قافلة طبية وخدمات مصرفية مجانا.. «لأهلنا» تصل إلى قرية الرزيقات بحري في الأقصر

شهد مركز شباب الرزيقات بحري بمركز أرمنت جنوب الأقصر، تنفيذ فعاليات مبادرة «لأهلنا»، التي ينظمها اتحاد شباب يدير شباب (YLY)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر وجامعة الأقصر، لتقديم حزمة من الخدمات الطبية والاجتماعية لأهالي القرية بالمجان.

وتأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وبرعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، في إطار جهود الدولة لدعم القرى الأكثر احتياجا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الفعاليات تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع جامعة الأقصر، قدمت خدمات الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال والمسالك البولية والعظام والرمد والطب النفسي والعصبي، إلى جانب صرف الأدوية اللازمة للمواطنين مجانا.

كما شارك البنك الأهلي المصري في المبادرة من خلال تقديم خدمات مصرفية ضمن برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، شملت إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني «ميزة» مجانا، بما يتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وأمان دون الحاجة إلى حمل النقود أو وجود حساب بنكي.

وتستهدف مبادرة «لأهلنا»، التي أطلقها اتحاد شباب يدير شباب بموافقة وزير الشباب والرياضة، الوصول إلى القرى الأكثر احتياجا من خلال تنفيذ أنشطة خدمية وتوعوية وتنموية متكاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وجرت الفعاليات تحت إشراف الدكتور غزالي ملثم وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة جيهان عبده وكيل المديرية للشباب، ومحمود حسان منسق اتحاد شباب يدير شباب بالمديرية، وعلاء عبد الحفيظ أحمد مدير إدارة الشباب والرياضة بأرمنت، وبمشاركة فريق عمل مركز شباب الرزيقات بحري.