بنسبة 99%.. سيف زاهر يعلن اقتراب رحيل مدافع الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن اقتراب رحيل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن اللاعب بات قريبًا من خوض تجربة احترافية جديدة في أحد الدوريات العربية بداية من الموسم المقبل.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية: «بنسبة 99% ياسر إبراهيم سيرحل عن النادي الأهلي وينتقل إلى أحد الدوريات العربية بداية من الموسم المقبل».

وتفتح تصريحات سيف زاهر الباب أمام احتمالية رحيل مدافع الأهلي عن الفريق، في ظل الحديث عن تغييرات مرتقبة في صفوف القلعة الحمراء استعدادًا للموسم الجديد.

نتيجة الأهلي أمام مودرن سبورت

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في بداية مشواره بالبطولة، ومواصلة المنافسة على الألقاب المحلية خلال الموسم الجاري.