رغم تراجع الأداء وغضب الجماهير.. رسالة مهمة من إدارة الأهلي إلى «عموتة»

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي موقف إدارة النادي الأهلي من الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل الانتقادات الجماهيرية التي يتعرض لها بسبب تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمود شوقي، في تصريحات تلفزيونية، إن إدارة الأهلي ترى أن عموتة لا يقصر في أداء مهامه داخل النادي، رغم عدم وجود قناعة فنية كاملة حتى الآن بمستوى الفريق، وهو ما يتفق مع وجهة نظر قطاع كبير من جماهير القلعة الحمراء.

وأوضح أن إدارة الأهلي ترى أن المدير الفني يستحق الحصول على الدعم خلال الفترة المقبلة، ومنحه الفرصة لتطوير أداء الفريق، بدلًا من التسرع في اتخاذ قرارات بشأن مستقبله.

وأضاف شوقي أنه يتوقع أن يركز عموتة خلال الفترة المقبلة في التدريبات على تطوير الجانب الهجومي، والعمل على تحسين الضغط، من أجل معالجة بعض السلبيات التي ظهرت في أداء الفريق خلال المباريات الماضية.

الأهلي يفوز على مودرن سبورت في الدوري

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد في كأس مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، والمنافسة على اللقب، في ظل تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات المحلية.