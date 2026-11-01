يوسف أسامة نبيه: الزمالك قادر على المنافسة بقوة على دوري أبطال أفريقيا بدعم جماهيره

أكد يوسف أسامة نبيه، لاعب فريق الموصل العراقي، ثقته في قدرة نادي الزمالك على المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن جماهير القلعة البيضاء تمثل مصدر القوة الأكبر للفريق في مختلف الظروف.

وقال يوسف أسامة نبيه، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، مع الإعلامي هاني حتحوت، المذاع على قناة «مودرن»، إنه لا يفضل تقييم فرص الزمالك في المنافسة من خلال النظر إلى قائمة الفريق أو الظروف التي يمر بها النادي، مؤكدًا ضرورة وضع قوة جماهيره ودورها في مساندة اللاعبين في الاعتبار.

وأضاف: «من الطبيعي أن نقول إن المنافسة كانت صعبة في الموسم الماضي، لكن الزمالك، بدعم جماهيره، قادر على المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا».

وتابع: «الزمالك معروف بأنه يتألق عندما يتعرض للضغوط، فالفريق يستطيع إخراج أفضل ما لديه في الأوقات الصعبة، وأثق في قدرته على المنافسة».

وتحدّث لاعب الموصل العراقي عن شعوره عند مواجهة الزمالك بقميص فريق آخر، موضحًا أن الأمر لم يكن سهلًا عليه، خاصة بعد انتقاله إلى نادٍ آخر ومواجهة الجماهير التي اعتادت مساندته خلال فترة وجوده داخل القلعة البيضاء.