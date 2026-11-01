مظاهرات في أكثر من 30 مدينة ألمانية تُطالب برحيل «ميرتس»

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة الألمانية برلين للمطالبة باستقالة المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وطالب المحتجون برحيل ميرتس احتجاجًا منهم على توجهات الحكومة نحو عسكرة البلاد وزيادة الإنفاق الدفاعي.

كما أكد المتظاهرون استيائهم من كثر الأموال الملقاة في الهواء دون داعي لدعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا.

وقالت كايا شفاب، منسقة حركة الشباب «Gen Z regelt»، إن الزيادة في الإنفاق العسكري تهدد مستقبل الشباب وتضعف دولة الرفاه الاجتماعي.

وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 30 مدينة ألمانية، حيث رفع المشاركون أيضًا شعارات معارضة لاحتمال إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية.