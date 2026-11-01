هل يتعرّض «شيكو بانزا» للعقوبة؟.. ياسر عبد الرؤوف يكشف موقف لجنة المسابقات

كشف الحكم السابق ياسر عبد الرؤوف تفاصيل موقف طه عزت، رئيس لجنة المسابقات، من واقعة الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، وما بدر منه عقب مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

وقال ياسر عبد الرؤوف، في تصريحات تلفزيونية، إن طه عزت تحدّث معه بشأن الواقعة، موضحًا أن التعامل مع مثل هذه الحالات يعتمد على تقرير حكم المباراة وتقرير المراقب، بالإضافة إلى الشريط الرسمي للمباراة.

وأضاف أن «طه عزت» أكد أن اللاعب سيتعرض للعقوبة حال إثبات الواقعة وتدوينها في تقارير الحكم والمراقب أو ظهورها في الشريط الرسمي للمباراة.

وأشار الحكم السابق إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى للاعب شيكو بانزا، مؤكدًا أنها تعد الواقعة الثانية له، وفقًا لما ذكره خلال تصريحاته.

وأوضح عبد الرؤوف أن طه عزت أشار أيضًا إلى ضرورة تقدم أحد بشكوى بشأن الواقعة، لافتًا إلى أن الجهات المسؤولة لا يمكنها متابعة كل التصرفات الصادرة عن اللاعبين في جميع مباريات الدوري، وهو ما يجعل الشكاوى وسيلة مهمة للفت الانتباه إلى مثل هذه الحالات.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الجدل المثار حول تصرف شيكو بانزا عقب مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، وما إذا كانت الواقعة ستؤدي إلى توقيع عقوبة على اللاعب خلال الفترة المقبلة.