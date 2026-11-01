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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد النبريصي يزف بشرى بشأن عودة وسام أبو علي

وسام ابوعلي
وسام ابوعلي
رباب الهواري

أكد خالد النبريصي، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، أن فريقه استحق الفوز على زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال النبريصي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جلال، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»،إن لاعبي سيراميكا كليوباترا قدموا مباراة قوية، وتمسكوا بفرصتهم في العودة بالنتيجة حتى الدقائق الأخيرة، وهو ما تُوج بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف مهاجم سيراميكا أن الجهاز الفني يبذل مجهودًا كبيرًا في إعداد الفريق وتجهيزه بالشكل المطلوب، من أجل مواصلة الانتصارات والمنافسة على تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.

وتحدّث النبريصي عن انضمامه إلى منتخب فلسطين، مؤكدًا أن نادي سيراميكا كليوباترا كان أحد أهم الأسباب التي ساعدته على الوصول إلى المنتخب، بعد ما حصل على فرصة التألق وإظهار إمكاناته خلال مشاركاته مع الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل وتقديم مستويات مميزة مع سيراميكا كليوباترا، بما يساعده على تحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي، موضحًا أن وسام أبو علي سيعود للملاعب في شهر يناير المقبل ليكون جاهزًا لقيادة هجوم فلسطين.

وسام أبوعلي الاهلي منتخب فلسطين اخبار الرياضة

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