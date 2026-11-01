قطع العلاقات معها.. استطلاعات: حالة رفض واسع داخل إيطاليا لإسرائيل بسبب الإبادة

أكدت استطلاعات رأي عن وجود حالة من الامتعاض والرفض الواسع في إيطاليا ضد كيان الاحتلال ومواطنيه الذين يحتلون أراضي الفلسطينيين وفق مقررات الأمم المتحدة.

وتواجه إسرائيل تراجعاً متزايداً في صورتها لدى الرأي العام الإيطالي، مع ارتفاع نسبة المواقف السلبية تجاهها واتساع التأييد لفرض عقوبات عليها وقطع العلاقات معها.

أظهر استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث ونُشرت نتائجه، أن 75% من الإيطاليين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقابل 66% في عام 2025.

كما أعرب 48% عن موقف سلبي للغاية، في حين لم تتجاوز نسبة أصحاب الآراء الإيجابية 21%.

وجُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة بين فبراير ومايو.

وكشف الاستطلاع أيضاً عن تراجع الثقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ قال 88% من الإيطاليين إنهم لا يثقون به أو لا يثقون به على الإطلاق، مقارنة بـ80% في العام السابق، فيما بلغت نسبة من لا يثقون به إطلاقاً 62%.