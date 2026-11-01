نجم الأهلي السابق يُهاجم الإدارة: عاجزة عن السيطرة على إمام عاشور وزيزو

شنّ محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، هجومًا على إدارة النادي، منتقدًا عدم قدرتها على فرض السيطرة والانضباط على لاعبي الفريق الأول، وعلى رأسهم إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وقال “عبد الجليل”، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن إدارة الأهلي تعاني من صعوبة السيطرة على اللاعبين، وهو ما يجعل مهمة مدير الكرة في فرض الانضباط أكثر تعقيدًا.

وطالب نجم الأهلي السابق برحيل عدد من اللاعبين، وهم أحمد عيد وياسين مرعي وأشرف بن شرقي وإمام عاشور، مؤكدًا ضرورة الاستغناء عنهم، سواء بقرارات إدارية أو من خلال بيع عقودهم.