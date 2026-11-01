مطرانية سمالوط تعقد اجتماعها الشهري للكهنة بمحاضرتين عن دعوة الكهنوت والدينونة العتيدة

عقدت مطرانية سمالوط، أمس السبت، الاجتماع الشهري للآباء الكهنة بمقر المطرانية بالعهد الجديد، بحضور نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، وفي إطار اهتمام المطرانية بالتكوين اللاهوتي والروحي للكهنة وتعميق وعيهم بمسؤولية الخدمة.

وشهد الاجتماع تقديم محاضرتين للقمص بنيامين المحرقي، مدرس مادة اللاهوت النظري بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، تناول خلالهما موضوعين يرتبطان بعمق الحياة الكهنوتية والمسؤولية الروحية للخادم.

وجاءت المحاضرة الأولى بعنوان «دعوة الكهنوت»، وتناولت قدسية الدعوة الإلهية ومسؤولية الكاهن في أداء خدمته بأمانة، بعيدًا عن الارتباط بالمكانة أو السلطان، مع التركيز على البذل والتفاني في رعاية النفوس التي ائتمنه الله عليها.

أما المحاضرة الثانية، فجاءت بعنوان «الدينونة العتيدة»، وتناولت حقيقة الدينونة باعتبارها دعوة روحية دائمة لليقظة والاستعداد، ومراجعة الإنسان لحياته وخدمته، وإدراك مسؤوليته أمام الله.

ويأتي اللقاء في إطار حرص مطرانية سمالوط، بقيادة نيافة الأنبا بفنوتيوس، على دعم التكوين اللاهوتي والفكري والروحي للآباء الكهنة، انطلاقًا من أهمية الجمع بين المعرفة اللاهوتية والخبرة الرعوية والحياة الروحية، بما يسهم في تقديم خدمة كنسية قائمة على الإيمان المستقيم والأمانة في رعاية أبناء الكنيسة.