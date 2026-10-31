قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشمس الأبدية.. المتحف المصري الكبير يطلق تجربة ضوئية في ذكرى افتتاحه
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة
انتخاب مصر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للمرة الثالثة
بالأرقام.. عموتة يعادل كولر وموسيماني في أول 11 مباراة مع الأهلي ويتفوق على فايلر
بدر عبد العاطي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري ومصر ترفض الاعتداء على دوله
البنك الأهلي يحدد شروط رحيل محمود الجزار بعد اهتمام الأهلي | خاص
10 وفيات و24 مصابا.. وزير الصحة يوجه بتقديم الرعاية لمصابي حادث الطريق الأوسطي
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. حقيقة خضوع الصيدليات لمواعيد غلق المحال التجارية
نادر أبو الليف لـ صدى البلد: سعيد بنجاح سحر الشرق.. وأرحب بأغاني المهرجانات الهادفة | فيديو
حكم تقديم الطعام للمعزين عند أهل الميت.. عطية لاشين يوضح
عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل الإنجاز التاريخي للدواء المصري في أفريقيا
بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح المؤتمر الإقليمي الثالث لمبادرة ينابيع الأمل بالشرق الأوسط

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

افتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث لمبادرة ينابيع الأمل بالشرق الأوسط "طاليتاكوم"، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون، بمشاركة عدد من القيادات الكنسية، والشخصيات العامة، وممثلي المؤسسات، والهيئات المعنية بقضايا المرأة، ومكافحة الاتجار بالبشر، تحت شعار “السلام يبدأ بالكرامة”. 

شارك في افتتاح المؤتمر رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

شاركت أيضًا الأخت آبي أفيلينو، المنسقة الدولية لشبكة "طاليتاكوم"، وماري كلود، المنسقة الإقليمية لشبكة "طاليتاكوم" بالشرق الأوسط، وسعاد يوسف، رئيسة اتحاد الراهبانيات النسائية بمصر.

كما حضر افتتاح المؤتمر القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والسفير ميشيل وجيه، رئيس مجلس إدارة منظمة جادجمينت يوإن (Judgment UN) قضاء الأمم المتحدة لتنمية المهارات، بحضور أعضاء ينابيع الأمل الأعضاء من أربع دول: مصر، وسوريا، ولبنان، والأردن، وعدد من الشخصيات المختلفة الأخرى.

استُهلت فعاليات اليوم الأول بصلاة الافتتاح، أعقبتها كلمات رسمية، في مقدمتها كلمة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، التي وجّه فيها تحية إلى المسؤولين، والعاملين بشبكة "طاليتاكوم"، مؤكدًا أن رسالة المبادرة تحمل دعوة إنجيلية عميقة تتجاوز العمل المؤسسي إلى إعادة الكرامة والرجاء لكل امرأة، وفتاة تعرضت للاستغلال، والجراح.

وأوضح صاحب الغبطة أن اسم المبادرة يستند إلى كلمات السيد المسيح "طاليتاكوم"، التي تعني "يا صبية، قومي!" (مرقس 5 : 41)، معتبرًا أنها كلمة قادرة على إحياء الرجاء، والنهوض بالإنسان من اليأس، كما أنها تعلن أن الاستغلال، والموت لا تكون لهما الكلمة الأخيرة، وأن كل امرأة، أو فتاة تستعيد حريتها، وكرامتها تجعل الإنجيل حاضرًا وفاعلًا في واقعنا.

وتناول الأب البطريرك ثلاثة أبعاد أساسية لرسالة المبادرة، أولها " الكلمة التي تُنهض"، من خلال مرافقة النساء، والفتيات المجروحات، ومساندتهن لاستعادة حريتهن، وكرامتهن.

وثانيها: "القرب الذي يشفي"، حيث شدد بطريرك الأقباط الكاثوليك على أن مواجهة الاستغلال، بوصفه شرًا منظوميًا يرتبط بالحروب، والتفاوتات الاجتماعية، وتحديات الهجرة، وضعف الفئات الأكثر عرضة للخطر، لا تقتصر على إدانته، بل تتطلب الاقتراب من الضحايا، والإصغاء إلى قصصهن، ومرافقتهن دون أحكام، ليصبحن على يقين بأنهن لسن وحدهن، وأنهن أشخاص يتمتعون بكرامة إنسانية أصيلة.

أما البُعد الثالث، فجاء تحت عنوان "كونوا بالفعل ينابيع"، مستلهمًا شهادة القديسة جوزيفين بخيتة، التي عاشت خبرة العبودية، والعنف، والإذلال، لكنها استطاعت بنعمة الله أن تتحرر، وتصير رسولة للرجاء.

وأكد صاحب الغبطة أن رسالة المبادرة لا تتوقف عند إنقاذ الضحايا، بل تمتد إلى مساعدتهن على استعادة كرامتهن، ليصبحن بدورهن مصدر رجاء، ومساندة لغيرهن، إلى جانب بناء جماعات مؤمنة توفر بيئات آمنة، وتواجه الاستغلال في مجتمعات الشرق الأوسط.

وفي ختام كلمته، أعرب غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق عن امتنان كنيسة الشرق لما يقدمه العاملون بالمبادرة، داعيًا إياهم إلى مواصلة حمل الكلمة التي تُنهض، والاقتراب من المجروحين، وإحياء الرجاء حيث يبدو أنه غاب، مؤكدًا أن الله هو الذي يقيم الإنسان بنعمته، وقوته، من خلال أيدي، وقلوب من يضعهم في خدمته.  

تضمن اليوم أيضًا كلمة سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، ونيافة الأنبا باخوم، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، والأخت آبي أفيلينو، والأخت ماري كلود، وكلمة السفير ميشيل وجيه، وغيرها من الكلمات الأخرى.

وعقب الكلمات والمداخلات، تم تنظيم وقت للتعارف والتواصل بين المشاركين، والضيوف، للتعريف برسالة مبادرة "ينابيع الأمل"، ودورها في تعزيز الكرامة الإنسانية، ومواجهة الاتجار بالبشر.

تأتي فعاليات المؤتمر في إطار دعم التعاون، وتبادل الخبرات بين الجهات الكنسية، والمجتمعية، وتعزيز الجهود المشتركة، من أجل حماية الإنسان، وصون كرامته.

الكاثوليك الأساقفة الكنيسة الكنيسة اللاتينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

عدادات الكهرباء الكارت

مديونية عداد الكهرباء الكارت.. أسباب الخصم المفاجئ من الرصيد

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

ترشيحاتنا

الجولان المحتل ـ أرشيفية

وزير الخارجية السوري: تعرضنا لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين

وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي

وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يوقعان عقد المشاركة بمعرض إكسبو 2030

أسعار البنزين

بعد خفض استمر 4 أيام.. إسرائيل ترفع أسعار البنزين مجددا

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد