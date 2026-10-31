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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس الصحي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الجمعية الأوروبية للسكتة الدماغية

أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني،
أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني،
أ ش أ

شهدت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، اليوم السبت، حفل توقيع بروتوكول تعاون علمي تدريبي بين المجلس الصحي المصري والجمعية الأوروبية للسكتة الدماغية (European Stroke Organisation – ESO)، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسكتة الدماغية، وبحضور نخبة من القيادات الطبية والرموز العلمية المصرية والدولية.

​جاء توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور محمد مصطفى لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والبروفيسور أورس فيشر (Prof. Urs Fischer)، رئيس الجمعية الأوروبية للسكتة الدماغية، والبروفيسورة سيمونا ساكو (Prof. Simona Sacco)، الرئيسة السابقة للجمعية، وبإشراف الدكتور أحمد البسيوني، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس ورئيس المجلس العلمي للبورد المصري للأمراض العصبية.

​ويهدف البروتوكول إلى استحداث برنامج تدريبي مصري معتمد دولياً لتشخيص وعلاج السكتة الدماغية مخصص لمتدربي البورد المصري للأمراض العصبية، بما ينعكس على بناء كفاءات طبية متخصصة ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض المصري في مختلف القطاعات.

​ويُعد هذا الاتفاق ثمرة جهود ومحادثات علمية أدارها الدكتور أحمد نصر الدين، أستاذ الأعصاب بجامعة أسيوط وعضو المجلس العلمي، على مدار أكثر من عامين تحت إشراف الدكتور أحمد البسيوني. كما يأتي ضمن استراتيجية استمرت لأكثر من خمس سنوات للمجلس العلمي الحالي—الذي يضم ممثلين عن الجامعات المصرية، وهيئة المستشفيات التعليمية، وقطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والشرطة—بهدف تطوير العملية التدريبية للبورد المصري ودعم توجهات الدولة والقيادة السياسية في التوسع في تشخيص وعلاج السكتات الدماغية.

​تخلل الفعالية تنظيم يوم علمي شمل محاضرات ألقاها كل من البروفيسور أورس فيشر والبروفيسورة سيمونا ساكو، تناولت أحدث المستجدات العالمية والبروتوكولات العلاجية للسكتة الدماغية، في خطوة تستهدف دعم الاعتماد الدولي للشهادات الطبية المصرية وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية الوطنية والدولية

تعليم الطبي المهني بروتوكول تعاون علمي المجلس الصحي المصري

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