محمد الشاذلي يكشف تدخّل وزير الرياضة لحل أزمة استاد القاهرة مع الزمالك

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تدخل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لحل أزمة استاد القاهرة، في ظل الخلاف الدائر بشأن استضافة مباريات نادي الزمالك.

وأوضح «الشاذلي» ، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، أن الوزير اتخذ قرارًا بالتدخل لحل الأزمة، انطلاقًا من أهمية الناديين الكبيرين على الساحة الرياضية المصرية.

وأشار إلى أن الزمالك والأهلي يمثلان الكرة المصرية، ولا يقتصر دورهما على المنافسات المحلية فقط، بل يمتد إلى تمثيل مصر في المحافل القارية والدولية، وهو ما استدعى تدخل الوزير لإنهاء الأزمة.