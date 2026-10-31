هل يطبق تخفيض سعر الكهرباء بالعدادات الكودية تلقائيًا أم بعد الرجوع للشركة؟

تتجه الحكومة إلى منح أصحاب بعض العدادات الكودية فرصة جديدة لتوفيق أوضاع وحداتهم السكنية والتصالح في مخالفات البناء، من خلال حزمة من التيسيرات تتضمن تخفيض قيمة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لمدة 6 أشهر، إلى جانب إتاحة مهلة زمنية لتسوية الموقف القانوني.

العدادات الكودية

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على تطبيق التخفيض على مستخدمي العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».

الفئات المستفيدة من خصم 30% على استهلاك الكهرباء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح أصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، مع تطبيق تخفيض بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء طوال فترة المهلة، وفقا للضوابط التي سيتم تحديدها.

وتتحمل الدولة تكلفة هذا التخفيض، التي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، بهدف مساعدة الفئات المستهدفة على تصحيح أوضاعها وتشجيعها على اتخاذ إجراءات التصالح وتقنين الوضع القانوني للعقارات المخالفة.

وبناء على الشروط المعلنة، لا يشمل التخفيض تلقائيا العدادات التي جرى تركيبها خلال عام 2024 أو بعده، كما لا يمكن اعتبار الحالات الأخرى مستفيدة من القرار قبل صدور القواعد التنفيذية التي تحدد نطاق تطبيقه بصورة نهائية.

ما الهدف من تركيب العدادات الكودية؟

جاء التوسع في تركيب العدادات الكودية ضمن جهود الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء في الوحدات الموجودة بالعقارات المخالفة أو غير المقننة، وإدخالها إلى منظومة المحاسبة الرسمية وفقا لمعدلات الاستهلاك الفعلية، بدلا من الاعتماد على نظام الممارسة الذي يقوم على تقدير قيمة الاستهلاك.

ويحمل العداد الكودي رقما خاصا يستخدم في تحديد الوحدة ومحاسبتها على استهلاك الكهرباء، لكنه لا يعني في حد ذاته تقنين الوضع القانوني للعقار أو إثبات ملكية الوحدة، إذ تظل إجراءات التصالح والتقنين خاضعة للقواعد والاشتراطات القانونية المنظمة.

ويستهدف هذا النظام الحد من سرقات التيار الكهربائي، وضمان تحصيل مستحقات الاستهلاك الفعلي، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في منظومة توزيع الكهرباء.

العدادات الكودية

حالات قد تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء

توجد مجموعة من الحالات التي قد تدفع شركات توزيع الكهرباء إلى اتخاذ إجراءات رفع العداد من الوحدة، ولا تقتصر هذه الحالات على سرقة التيار فقط، بل تشمل مخالفات التعاقد والتلاعب في أجهزة القياس أو عدم الالتزام بالضوابط المنظمة لتوصيل الكهرباء.

ومن أبرز هذه الحالات:

1. التأخر في سداد فواتير الكهرباء: قد تتخذ الشركة إجراءات رفع العداد عند الامتناع عن سداد فاتورتين متتاليتين، أو عدم سداد المطالبة المالية خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بها، وفقا للضوابط المقررة.

2. العبث بالعداد أو أختامه: يشمل ذلك إتلاف الأختام أو فضها، أو إجراء تعديلات متعمدة على أجهزة القياس بهدف تسجيل قراءات غير صحيحة أو تقليل قيمة الاستهلاك الفعلي.

3. توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية: مثل الحصول على التيار من خلال توصيلات مباشرة خلف العداد، دون مروره بأجهزة القياس المعتمدة.

4. تغيير نشاط الوحدة دون إخطار الشركة: مثل تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري أو استخدام الكهرباء في غرض يختلف عن النشاط المحدد في عقد التعاقد، دون الحصول على الموافقات المطلوبة.

5. توصيل الكهرباء إلى وحدات أخرى: لا يجوز للمشترك إمداد وحدات أخرى بالتيار الكهربائي من خلال عداده دون تصريح من شركة توزيع الكهرباء المختصة.

6. تجاوز الأحمال المتعاقد عليها: قد يؤدي استخدام أحمال كهربائية تتجاوز القدرات المحددة في التعاقد دون موافقة الشركة إلى اتخاذ إجراءات ضد المشترك، خاصة إذا أثر ذلك على سلامة الشبكة أو انتظام التيار.

7. رفض السماح بفحص العداد: يلتزم المشترك بتمكين الموظفين المختصين من معاينة العداد وتسجيل القراءة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وقد يؤدي رفض الفحص إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها.

8. إزالة المبنى أو تغيير معالمه: قد تستدعي إزالة العقار أو إجراء تغييرات جوهرية به اتخاذ إجراءات بشأن العداد، مع ضرورة تسوية المديونيات والحسابات المستحقة وفقا للقواعد المنظمة.

العدادات الكودية

نصائح مهمة لمستخدمي عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

وفي سياق توعية المواطنين بطرق الاستخدام الصحيح للعدادات مسبقة الدفع، قدمت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الإرشادات التي تساعد على ضمان إتمام عمليات شحن الكارت بصورة سليمة، وتجنب الأعطال والأخطاء التي قد تؤثر على الرصيد أو انتظام الخدمة.

وتتمثل أبرز النصائح فيما يلي:

ضبط تاريخ العداد: يجب التأكد من ضبط التاريخ وفقا للتقويم الميلادي، للاستفادة من خاصية «الوقت الصديق» خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وضمان احتساب الاستهلاك وفقا للترتيب الزمني لشرائح الكهرباء.

إدخال الكارت في العداد قبل الشحن: ينصح بوضع كارت الكهرباء داخل العداد قبل التوجه إلى مركز الشحن، حتى يتم تحديث البيانات المسجلة عليه وتجنب المشكلات أثناء عملية الشحن.

الحصول على إيصال الشحن: من الضروري استلام إيصال الشحن من مركز الخدمة قبل المغادرة، للتأكد من إتمام العملية والاحتفاظ ببياناتها عند الحاجة.

التأكد من إضافة قيمة الشحنة: بعد العودة إلى المنزل، يجب إدخال الكارت في العداد ومراجعة الرصيد للتأكد من انتقال قيمة الشحنة بصورة صحيحة.

التعامل مع رسائل الخطأ: عند رفض العداد استقبال الشحنة أو ظهور رسالة «Error»، يفضل تسجيل الرسالة وتصويرها إن أمكن، ثم التوجه إلى مركز الشحن لمعرفة سبب المشكلة واتخاذ الإجراء المناسب.

متابعة الرصيد باستمرار: ينبغي مراجعة الرصيد المتبقي وإعادة شحن العداد قبل نفاده، لتجنب انقطاع الكهرباء بصورة مفاجئة، خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

عدم فتح غطاء العداد: حذرت شركات الكهرباء من فتح غطاء روزتة العداد، التي تضم أطراف التوصيل الكهربائية، لما قد يترتب على ذلك من تسجيل حالات تلاعب وتوقيع الغرامات المقررة، مع ضرورة الاستعانة بالفنيين المختصين عند حدوث أي مشكلة.