وكالة الطاقة الذرية تُنهي مهمة تقييم 19 محطة كهرباء نووية في أوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إتمام مهمة تقييم شملت 19 محطة تحويل كهربائية فرعية تُعد حيوية للسلامة النووية في أوكرانيا، وذلك قبيل أيام قليلة من إبلاغها بوقوع هجوم استهدف إحدى المحطات المشمولة في التقييم.
وأفاد المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، بأن الوكالة أُحيطت علماً في 27 أكتوبر بهجوم استهدف محطة "سلافوتيتش" الفرعية، مما أدى بحسب التقارير إلى انقطاع كافة خطوط النقل جهد 330 كيلوفولت التابعة لها.
يُذكر أن هذه الزيارة تُعد البعثة التاسعة من نوعها للوكالة منذ سبتمبر 2024 لتقييم البنية التحتية للكهرباء، ورغم إدراج محطة "سلافوتيتش" ضمن نطاق المهمة، إلا أن الظروف الأمنية الميدانية حالت دون تمكن الفريق من زيارتها ميدانياً قبل تعرضها للهجوم.