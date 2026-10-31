السعودية.. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية.

وفي وقت لاحق من أمس الجمعة ؛ أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن ، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة قال إن الفصائل اليمنية أطلقتها باتجاه منطقة المدينة المنورة غربي المملكة العربية السعودية.



ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، قوله في بيان إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة التي أطلقتها الفصائل باتجاه المنطقة.



ويُعد هذا الهجوم الرابع الذي يعلن التحالف التصدي له داخل الأراضي السعودية، خلال أمس الجمعة، وفقًا للأناضول، إذ سبق أن أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في المنطقة الجنوبية، وصاروخ كروز في المنطقة الغربية، وطائرة مسيّرة في منطقة مكة المكرمة