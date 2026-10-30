افتراءات وأكاذيب.. الفصائل اليمنية تنفي إستهداف مكة المكرمة بمسيرة

أكد المتحدث باسم الفصائل اليمنية يحيي سريع عدم تنفيذ أي عملية باتجاه العمق السعودي وأن ما تدعيه السلطات السعودية باعتراض مسيرة في أجواء مكة المكرمة بهتان عظيم وكبير.

وشدد سريع في بيان له على أن عمليات الفصائل تستهدف فقط المنشآت النفطية والقواعد العسكرية.

وإختتم بيانه قائلا : ولم يعد هناك أحد في هذا العالم يصدق هذه الافتراءات والأكاذيب التى يُروج لها.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم ؛ أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة مكة المكرمة أطلقتها الحوثي باتجاه العاصمة المقدسة.

هجمات الحوثي على السعودية

كما أشار إلى اعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) أطلقته الحوثية باتجاه المنطقة الغربية.

وكان التحالف ذكر في وقت سابق أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الحوثي باتجاه الرياض.

يأتي ذلك فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تتعامل بجدية مع التقارير الميدانية الواردة بشأن استخدام الحوثي غازات سامة في مدينة تعز.