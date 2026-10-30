قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريدة سيف النصر تستغيث بالأجهزة الأمنية بسبب إزعاج مجموعة من الشباب لها في العجوزة
روسيا تعلن إسقاط 1.043 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
لتعزيز الصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي.. نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام مشروع «خير ورحمة» بحلوان
بسبب مولد إبراهيم الدسوقي.. السكة الحديد تشغل قطارات استثنائية اليوم (المواعيد والخطوط)
نتنياهو: لا يجب تشكيل حكومة مع قوائم عربية
التحقيق مع بلوجر أكتوبر في نشر مقاطع خادشة لجمع المشاهدات
تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات
الأوقاف: «مخاطر الألعاب الإلكترونية».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد
نشرت فيديوهات خادشة.. حبس صانعة محتوى في الجيزة
أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان
الوسطاء القطريون يصلون إيران اليوم في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران
إسقاط 862 مسيرة أوكرانية أطلقت باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

افتراءات وأكاذيب.. الفصائل اليمنية تنفي إستهداف مكة المكرمة بمسيرة

يحيي سريع
يحيي سريع
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الفصائل اليمنية يحيي سريع عدم تنفيذ أي عملية باتجاه العمق السعودي وأن ما تدعيه السلطات السعودية باعتراض مسيرة في أجواء مكة المكرمة بهتان عظيم وكبير.

وشدد سريع في بيان له على أن عمليات الفصائل تستهدف فقط المنشآت النفطية والقواعد العسكرية.

وإختتم بيانه قائلا :  ولم يعد هناك أحد في هذا العالم يصدق هذه الافتراءات والأكاذيب التى يُروج لها.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم ؛ أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة مكة المكرمة أطلقتها الحوثي باتجاه العاصمة المقدسة.

هجمات الحوثي على السعودية 
كما أشار إلى اعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) أطلقته الحوثية باتجاه المنطقة الغربية.

وكان التحالف ذكر في وقت سابق  أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الحوثي باتجاه الرياض.

يأتي ذلك فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تتعامل بجدية مع التقارير الميدانية الواردة بشأن استخدام الحوثي غازات سامة في مدينة تعز.

اليمن الفصائل اليمنية السعودية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مكة المكرمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

استقالة مدير المدرسة

بصرف على الامتحانات 18 ألف جنيه من قوت عيالي.. مدير مدرسة يعلن استقالته بفيسبوك

وائل جمعة

خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

وائل جمعة

خاص | وائل جمعة يوضح حقيقة هجومه على لاعبي مودرن سبورت: أنا زعلان من لعيبتي

النائب محمود عبادة زيدان

وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة

ترشيحاتنا

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

مواقيت الصلاة

لمراعاة التوقيت الشتوي.. موعد صلاة الجمعة 30 أكتوبر 2026 بمدن ومحافظات مصر

استخراج تصريح سفر 2026

استخراج تصريح سفر 2026 إلكترونياً.. الشروط الأساسية والمستندات المطلوبة للمسافرين

بالصور

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد