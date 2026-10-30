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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غير لائق بدنيا.. ترامب يهاجم صحفيا شكك في صحته بعد إلغاء تجمعين انتخابيين

ترامب
ترامب
خاطر عبادة

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً شخصياً على صحفي يوم الخميس، بعد توجيه أسئلة له حول حالته الصحية وقراره إلغاء تجمعين انتخابيين في كانساس وأيوا.


رد لاذع على سؤال حول التعب من السفر


وكان من المفترض أن يقوم ترامب بحملة لصالح السيناتور روجر مارشال في كانساس، وأن يشارك في تجمع مشترك مع مرشحة الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ آشلي هينسون ومرشح الحزب لمنصب حاكم أيوا زاك لان، ضمن جهود الحزب الجمهوري في المرحلة الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، إلا أن البيت الأبيض أعلن الخميس إلغاء التجمعين.

ورد ترامب على سؤال الصحفي عما إذا كان قد سئم من السفر قائلاً: "تبدو في حالة يرثى لها"، مشيراً إلى أنه عقد 25 تجمعاً في 19 ولاية منذ الأول من أكتوبر لدعم الحملة الجمهورية، وسخر من مظهر الصحفي قائلاً: "أنت غير لائق بدنيا على الإطلاق".

مشادة حادة مع مراسل رويترز


وأظهر مقطع فيديو للمشادة أن مراسل وكالة رويترز سأل ترامب في البداية: "لقد كنت كثير السفر. كيف حالك؟ كيف هي صحتك؟" فأجاب: "لقد كان لدينا تجمع انتخابي رائع".

لكن عندما سُئل تحديداً عما إذا كان عدم سفره إلى كانساس سببه أنه "سئم من السفر"، هاجم الصحفي قائلاً: "أنت مريض.. إنه غير لائق بدنيا تماماً".


وقال ترامب قبل أن يغادر: "هل أنت بخير؟ لقد كنت تلاحقني لمدة أسبوعين، أشعر أنني في أفضل حال. أنت مقزز، اهتم بلياقتك البدنية. تبدو في حالة يرثى لها".

تبرير إلغاء التجمعات وتغيير استراتيجية الحملة


وبرر الرئيس الأمريكي عدم ذهابه إلى كانساس بأن المرشح الجمهوري مارشال "يحقق نتائج جيدة للغاية"، مضيفاً: "لا أشعر أنني مضطر للذهاب إلى كانساس".

وأوضح أنه يجري تجمعات انتخابية عبر الهاتف وسيحضر تجمعاً في فلوريدا يوم الجمعة، قائلاً: "سأذهب إلى فلوريدا غداً".وكان من المقرر عقد التجمعين الملغيين في سالينا بكانساس يوم السبت، ودوبوك في أيوا يوم الأحد.

 وأعلنت مجموعة "ماجا" الممولة لحملة ترامب أنها ستنظم سلسلة تجمعات هاتفية يشارك فيها الرئيس في 19 ولاية على الأقل، بما في ذلك كانساس وأيوا، قبل انتخابات التجديد النصفي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الإلغاءات تأتي ضمن تغيير في استراتيجية الحزب الجمهوري، حيث سيحاول ترامب الوصول إلى المزيد من الناخبين بدلاً من التركيز على ولايتين.


تراجع شعبية ترامب في استطلاعات الرأي


ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الحزب الجمهوري تحدياً مع تراجع شعبية ترامب، حيث بلغت نسبة تأييده 32% هذا الأسبوع وفق استطلاع رويترز/إيبسوس، بزيادة نقطة واحدة عن أدنى مستوى تاريخي له عند 31% الأسبوع الماضي.

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