الجيش السوداني يعتقل قناصة ومدربين أوكرانيين يشاركون مع الدعم السريع

أكد وزارة الخارجية السودانية أن السلطات في الخرطوم لديها أدلة دامغة على تورط عسكريين أوكرانيين في النزاع ضد الجيش الشرعي.

وقالت الخارجية السودانية خلال قمة روسيا أفريقيا : الجيش السوداني اعتقل عددا من القناصة والمدربين الأوكرانيين الذين كانوا يشاركون في النزاع إلى جانب قوات الدعم السريع.

وكان رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وإلى العاصمة الروسية موسكو، مترأساً وفد البلاد المشارك في أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة.

ومن المقرر أن يخاطب رئيس مجلس السيادة أعمال القمة، التي تبحث آفاق تعزيز التعاون والشراكة بين روسيا والدول الأفريقية، وتطوير العلاقات في كافة المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة كل من وزير الخارجية، ووزير المالية، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ومدير مكتب رئيس مجلس السيادة .