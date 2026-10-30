فريدة سيف النصر تستغيث بالأجهزة الأمنية بسبب إزعاج مجموعة من الشباب لها في العجوزة

حررت الفنانة فريدة سيف النصر بلاغًا لدى الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، اتهمت فيه مجموعة من الشباب بالتسبب في إزعاجها بمحيط محل سكنها بمنطقة العجوزة.

بلاغ ضد مجموعة من الشباب في العجوزة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الفنانة فريدة سيف النصر، أفادت خلاله بتضررها من تواجد مجموعة من الشباب بالقرب من منزلها، وما يصدر عنهم من تصرفات تتسبب في إزعاجها.

فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية

وتكثف الجهات المختصة إجراءاتها لفحص البلاغ والوقوف على ملابساته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.