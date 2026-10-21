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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ملابسات إصابة رئيس مباحث العجوزة في حادث بسيارته

المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة
المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة
ندى سويفى

سادت حالة من الحزن والقلق بين ضباط مديرية أمن الجيزة، عقب إصابة المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، في حادث تصادم بمنطقة المهندسين بالعجوزة أثناء عودته من عمله، وسط دعوات بالشفاء العاجل له، وتمنيات زملائه بتجاوز الأزمة الصحية التي يمر بها.

تفاصيل إصابة رئيس مباحث العجوزة في حادث

وتعرض المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة لحادث بعدما اصطدمت سيارته بحائط أحد المحال، ما أسفر عن إصابته، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأسفرت التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة أن العباسي كان عائدا لمنزله عقب انتهاء يوم عمل طويل وأثناء قيادته سيارته أصيب بحالة اعياء مفاجئة واختلت عجلة القيادة في يد ما أدى لاصطدامه بالسيارة في حائط محل وتهشم السيارة وإصابته.

فيما أشارت تقارير طبية اليوم إلى خضوعه للرعاية الطبية المكثفة داخل الرعاية المركزة

دعوات بالشفاء 

وسادت حالة من القلق بين زملائه من ضباط مديرية أمن الجيزة، الذين تمنوا له الشفاء العاجل، سائلين الله أن يمن عليه بالصحة والعافية وأن يتجاوز هذه المحنة الصحية.

المقدم حسام العباسي المهندسين قسم شرطة العجوزة رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة حادث تصادم مديرية أمن الجيزة

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