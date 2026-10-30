بسبب تعطل معدة الرصف.. ضبط 5 أشخاص بتهمة التعدي على موظف بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة ههيا بالشرقية من (موظف – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بتضرره من (5 أشخاص) لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب حال قيامه بمباشرة أعمال رصف الطريق الأساسى المار بالقرية وتوقف الأعمال أمام منزلهم لوجود عطل بالمعدة وإستكمال الرصف بالجهة المقابلة.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



