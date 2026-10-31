وزير الكهرباء: إنتاج السيارات الكهربائية محليا خطوة مهمة.. وتطوير تكنولوجيا الشحن يدعم انتشارها

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن بدء الإنتاج الحقيقي للسيارات الكهربائية في مصر يمثل خطوة مهمة في مسار التحول نحو هذه الصناعة، مشيرا إلى أن التطورات العالمية المتسارعة في مجال السيارات الكهربائية تؤكد أهمية التوسع في التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم للاعلان عن إنتاج اول سيارة كهربائية بمكون محلى 45 فى المادة .

وهنأ وزير الكهرباء شركة النصر للسيارات على بدء الإنتاج، مشيدا بما وصفه بالإنتاج المتميز، ومؤكدا أهمية الحفاظ على مكتسبات الشركة وأصولها واستمرارها في الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن شركة النصر للسيارات شهدت خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة لإعادتها إلى الإنتاج، مشيرا إلى أنه تم ضخ نحو 900 مليون جنيه لتنفيذ الأعمال اللازمة وبدء خطوات الإنتاج وإنشاء خط الدهان، فضلا عن الاستثمارات التي سبقت ذلك لتهيئة الشركة لاستعادة نشاطها الصناعي.

وأضاف أن ما تحقق يضع مسؤولية كبيرة على عاتق القائمين على الشركة للحفاظ على هذه المكتسبات، واستمرار الإنتاج بصورة متميزة، وصولا إلى التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي، بعد الانتقال من مراحل التجميع بنظامي "SKD" و"CKD" إلى مراحل أعمق من التصنيع.

وأشار إلى أن العالم يشهد توسعا كبيرا في إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية، موضحا أن الإنتاج العالمي خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 11 مليون سيارة كهربائية، بينما وصل عدد السيارات الكهربائية العاملة على مستوى العالم، وفقا لأرقام سابقة، إلى نحو 60 مليون سيارة في عام 2024.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم التحول الكبير والمهم الذي يشهده قطاع السيارات عالميا، مشيرا إلى أنه سبق أن أوصى منذ عام 2016 بالتوسع في صناعة السيارات الكهربائية ومستلزماتها، في ضوء الاتجاه العالمي المتزايد نحو هذا النوع من المركبات.

وأوضح أن التطور في تكنولوجيا شحن السيارات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم انتشارها، لافتا إلى أن صناعة السيارات انتقلت من التركيز على زيادة المسافة التي تقطعها السيارة وتقليل زمن الشحن إلى تطوير تقنيات الشحن السريع، ومنها الشحن بالتيار المستمر "DC"، إلى جانب تكنولوجيا 800 فولت.

وقال إن استخدام تكنولوجيا 800 فولت يسهم في تقليل التيار المستخدم أثناء الشحن، بما يؤدي إلى خفض الفواقد والحرارة الناتجة عن مرور التيار الكهربائي في البطارية، وبالتالي إمكانية ضخ قدرة أكبر إلى البطارية وتقليل زمن الشحن.

وأضاف أن التطورات الحالية في تكنولوجيا الشحن يمكن أن تتيح مستقبلا شحن السيارات خلال فترات قصيرة للغاية قد تصل إلى 5 أو 10 دقائق، وهو ما يمثل عاملا مهما في زيادة جاذبية السيارات الكهربائية وتحسين تجربة المستخدم.

وأشار إلى أن عددا من كبرى شركات السيارات العالمية، من بينها "BYD" و"تسلا" و"فولكس فاجن"، تعمل على تطوير تكنولوجيات الشحن السريع، بهدف تحسين كفاءة الخدمة وتقليل زمن شحن السيارات.

وأكد وزير الكهرباء أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالصناعة والتجارة والكهرباء لدعم صناعة السيارات الكهربائية، موضحا أن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم يبذل جهودا كبيرة لدعم الصناعة المصرية.

ولفت إلى أهمية أن يكون لوزارة التجارة دور في تطوير النماذج والسياسات التي تشجع صناعة السيارات، خاصة في ظل دخول السيارات الكهربائية المستوردة في بعض الفترات دون جمارك، في حين كانت بعض المكونات تدخل برسوم جمركية، داعيا إلى دراسة وتنظيم هذه المنظومة بما يضمن حصول المنتج المحلي على درجة مماثلة من التنافسية.

وشدد على أن دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية يمثلان عنصرا أساسيا في بناء صناعة سيارات كهربائية متكاملة، وزيادة نسبة التصنيع المحلي، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعميق الصناعة والاستفادة من التحول العالمي في قطاع السيارات.

واختتم وزير الكهرباء كلمته بتوجيه التهنئة مجددا إلى شركة النصر للسيارات بمناسبة بدء الإنتاج، متمنيا استمرار نجاح الشركة وتطور صناعة السيارات الكهربائية في مصر.