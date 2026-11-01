ما بعد «مادورو» .. أول هجوم للجيش الفنزويلي على «جيش التحرير» المتمرد

قام الجيش الفنزويلي بهجوم كبير على مجموعات من المتمردين الذين تواجدوا على أراضي البلاد.

وشنّ الجيش هجومه على مسلحين يساريين كولومبيين كانوا يتمركزون داخل الأراضي الفنزويلية بالقرب من الحدود، ما أسفر عن سقوط قتلى.

وقال خافيير تارازونا، مدير منظمة "فونداريديس"، إن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة يمثل المرة الأولى التي تشن فيها فنزويلا هجوما على قوات "جيش التحرير الوطني" داخل أراضيها، وذلك بعد أن أطاحت القوات الأمريكية بنيكولاس مادورو في يناير الماضي.

ونشرت المنظمة مقطع فيديو يظهر جثثا ملقاة على الأرض وأشجارا مقتلعة وبقايا ما يبدو أنه موقع تخييم في منطقة ريفية بولاية أبوري.

وأشار تارازونا إلى أن أحد العاملين في المنظمة أحصى ما لا يقل عن 9 جثث.

يعد "جيش التحرير الوطني" أقوى مجموعة متمردة في أمريكا اللاتينية منذ توقيع حركة "فارك" اتفاق سلام مع حكومة بوجوتا عام 2016.

وتتشارك كولومبيا وفنزويلا حدودا يزيد طولها عن 2000 كيلومتر، تنشط فيها أيضا مجموعات متمردة أخرى مثل فصائل منشقة عن حركة "فارك" رفضت اتفاق السلام، وهي تخوض حاليا صراعات فيما بينها للسيطرة على عمليات تهريب الكوكايين ونشاطات التعدين غير القانونية.