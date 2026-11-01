موعد مباراة ريال مدريد وراسينج اليوم في الدوري الإسباني .. والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد ونظيره راسينج سانتاندير، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2026/2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الليجا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على راسينج سانتاندير، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني، حيث يدخل الفريق الملكي المواجهة بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق مع منافسيه على قمة الترتيب.

موقف ريال مدريد وراسينج سانتاندير في جدول الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، جمعها بعدما خاض 10 مباريات، بينما يتواجد فريق راسينج سانتاندير في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

ويدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق انتصار ثمين على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، خلال مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

ويأمل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، في قيادة فريقه لتحقيق انتصار جديد، خاصة أن المنافسة على صدارة الدوري تزداد صعوبة مع استمرار نتائج الفرق المنافسة.

ويأتي ذلك بعدما حقق برشلونة فوزًا عريضًا على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة وينفرد بصدارة جدول الترتيب، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 28 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثالثًا برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وراسينج سانتاندير اليوم

تنطلق مباراة ريال مدريد وراسينج سانتاندير، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وراسينج سانتاندير

تُذاع مباراة ريال مدريد وراسينج سانتاندير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، عبر قناة beIN Sports 2، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا