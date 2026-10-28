فابريزيو رومانو يكشف: ريال مدريد وبرشلونة استفسرا عن ضم هاري كين

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بالحصول على خدمات هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، خلال الفترة الماضية، في ظل سعي الناديين الإسبانيين لتعزيز خياراتهما الهجومية.

وبحسب ما ذكره رومانو، أجرى برشلونة اتصالات مع المقربين من المهاجم الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، بهدف التعرف على موقفه من ارتداء قميص الفريق الكتالوني، لكن اللاعب فضّل مواصلة مشواره مع العملاق البافاري.

تحركات من ريال مدريد وبرشلونة لضم كين

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن الناديين الإسبانيين استفسرا عن إمكانية التعاقد مع كين قبل انطلاق كأس العالم في الصيف الماضي، واستمر الاهتمام خلال المراحل الأولى من البطولة، في محاولة لمعرفة مدى استعداد اللاعب لخوض تجربة جديدة.

ورغم تحركات ريال مدريد وبرشلونة، لم يُبد المهاجم الإنجليزي رغبة في الرحيل عن بايرن ميونخ، إذ يرى أن الاستمرار مع الفريق الألماني هو الخيار الأنسب له في المرحلة الحالية.

برشلونة يبحث عن تدعيم هجومه

وجاء اهتمام برشلونة بكين ضمن خطط النادي لتدعيم مركز رأس الحربة، في ظل حاجته إلى خيارات إضافية في الخط الأمامي.

ووفقًا للتفاصيل الواردة في التقرير، درس النادي الكتالوني أسماء أخرى لتدعيم هجومه، من بينها جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، قبل أن تتعثر المحاولات المرتبطة بالصفقة، ليتجه النادي لاحقًا إلى خيار جابرييل جيسوس، لاعب آرسنال، بحسب المعلومات المذكورة.

اتفاق شفهي على تجديد عقد هاري كين

وفي تطور آخر، أفاد رومانو بأن كين توصل إلى اتفاق شفهي مع إدارة بايرن ميونخ لتمديد عقده حتى يونيو 2029، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والإعلان الرسمي عن التجديد خلال الفترة المقبلة.

ويعزز هذا التطور احتمالات استمرار المهاجم الإنجليزي مع بايرن، رغم الاهتمام الذي أبداه قطبا الكرة الإسبانية بضمه.