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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد الفرنسي يدافع عن مبابي في أزمة الصين

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

دافع فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا ونجم ريال مدريد، على خلفية الأزمة الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا في الصين، مؤكدًا أن اللاعب لم يقصد الإساءة إلى الشعب الصيني أو إهانة أحد رموزه التاريخية.

وتعرض مبابي لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية، عقب انتشار مقطع فيديو منسوب إليه يتضمن سخرية من الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، ما أثار موجة من الجدل وردود الفعل الغاضبة، وألقى بظلاله على علاقاته التجارية مع عدد من الشركات الصينية.

ووفقًا لما نقلته المواقع العالمية، يرى ديالو أن الجدل المحيط بنجم المنتخب الفرنسي تجاوز حجمه، مشددًا على ضرورة إنهاء الأزمة ومنح اللاعب فرصة للتركيز على التزاماته الرياضية مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي إن مبابي لم يكن يقصد الإساءة إلى أحد القادة الصينيين أو توجيه إهانة إلى الشعب الصيني، معتبرًا أن التصريحات أُخرجت من سياقها وأسهمت في تضخيم الأزمة.

وأضاف ديالو أن مبابي أوضح السياق الذي جاءت فيه تصريحاته، وقدم اعتذاره، مؤكدًا أن الوقت قد حان لطي هذه الصفحة، حتى يتمكن اللاعب من التركيز على موسمه الكروي والعمل في أجواء مناسبة بعيدًا عن الجدل الدائر.

اعتذار مبابي لم ينهِ الأزمة

وكان كيليان مبابي قد قدم اعتذارًا رسميًا إلى الشعب الصيني، كما اعتذر لنادي ريال مدريد، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة والحد من تأثيرها على مسيرته الرياضية وعلاقاته التجارية.

ومع ذلك، تشير التقارير المتداولة إلى أن الجانب الصيني لا يزال يعتبر الاعتذارات المقدمة غير كافية، ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية استمرار الأزمة وانعكاساتها على عقود الرعاية المرتبطة باللاعب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التداعيات المالية للأزمة، في ظل التقارير التي تحدثت عن إجراءات صينية مرتبطة ببث مباريات ريال مدريد والدوري الإسباني، إلى جانب احتمال تأثر الشراكات التجارية مع مبابي.

ويأمل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن تسهم الاعتذارات والتوضيحات في تهدئة الأوضاع، وإنهاء الجدل المحيط بقائد المنتخب، بما يسمح له بمواصلة مشواره الكروي بعيدًا عن الضغوط الخارجية.

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